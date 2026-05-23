Virada Cultural: em mais de 200 espaços

Fim de semana tem Virada Cultural, com opções para todos os gostos – dos grandes shows a pequenos eventos, espalhados por toda a cidade. Nos dias 23 e 24 de maio serão mais de 1,2 mil apresentações artísticas gratuitas, distribuídas em 21 grandes palcos — cinco no Centro e 16 nos bairros —, além de mais de 200 espaços culturais mobilizados em todas as regiões da cidade. A expectativa é de reunir 4,8 milhões de pessoas ao longo de 24 horas de programação ininterrupta, movimentando mais de R$ 500 milhões na economia paulistana e gerando mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.

“Eventos como esse divulgam a cidade positivamente para o Brasil e para o mundo, além de proporcionar alegria, divertimento e cultura para as pessoas e também gerar emprego e renda, uma questão fundamental e eixo central da nossa administração”, apontou o prefeito Ricardo Nunes.

A edição de 2026 marca um novo salto da Virada Cultural ao reforçar a ocupação simultânea da cidade inteira. A periferia ganha protagonismo com grandes shows, equipamentos culturais abertos e programação robusta, ao mesmo tempo em que o Centro Histórico se consolida como um gigantesco circuito de experiências culturais urbanas.

Com o tema “O Festival dos Festivais!”, a Virada Cultural reflete a diversidade cosmopolita da cidade de São Paulo ao reunir artistas de diferentes regiões do Brasil e, pela primeira vez, receber uma atração de K-pop: o grupo multicultural masculino 1VERSE, formado por integrantes da Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. Os quatro integrantes participam ativamente da composição, da produção musical e das coreografias, incorporando referências de suas diferentes origens. As apresentações gratuitas acontecem nos dois dias do evento, na região do Bom Retiro.

Para o secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Totó Parente, o evento garantirá convivência, circulação econômica, turismo, ocupação e pertencimento. “A Virada, este ano, será o festival dos festivais, porque nós teremos festivais de música, dança, teatro, circo e literatura. A Virada Cultural reúne tudo isso em um único evento, em 24 horas. É quando a cidade vira palco, é quando há cultura em todas as partes”, disse, lembrando que parceiros como o SESC, a FIESP e o Governo do Estado serão fundamentais para a realização do maior festival gratuito do Brasil. No Vale do Anhangabaú, um dos principais cartões-postais da cidade, a programação reúne nomes como Seu Jorge, Alexandre Pires, Marina Sena, Manu Chao e a histórica apresentação de João Carlos Martins com a Mocidade Alegre. Já o palco São João recebe Joelma e Gaby Amarantos, enquanto o Centro ainda concentra dezenas de experiências simultâneas, como pistas de dança, rodas de samba, chorinho, jazz, soul, blues, cultura popular, instalações artísticas, feiras de economia criativa e programação especial em espaços icônicos como Copan, Praça das Artes, Mosteiro São Bento, Viaduto do Chá e Largo do Paissandu. .

A Virada também ganha dimensão internacional inédita, com artistas de diferentes continentes ocupando os palcos paulistanos. Entre os destaques estão Manu Chao (França/Espanha), Orchestra Poly-Rythmo de Cotonou (Benin), Jazz Sabbath (Reino Unido), Scientist feat. Jah9 (Reino Unido/Jamaica), Western Standard Time Ska Orchestra (EUA), além de atrações da Colômbia, Uganda, Tanzânia, Holanda e Coreia do Sul.

A Avenida Paulista terá programação própria e intensa, com 120 atrações em 14 espaços culturais, incluindo o MASP aberto 24 horas, programação contínua no Sesc Paulista e Casa das Rosas, além de atrações como Karol Conká, o musical Minha Estrela Dalva e espetáculos teatrais especiais.

Além disso, 32 escolas de samba vão se apresentar nas quadras e em palcos da Virada.

Na região centro sul da capital, as escolas de samba Barroca Zona Sul, Imperador do Ipiranga, Brinco da Princesa estarão participando. Também tem programação nas bibliotecas (Viriato Correa, Raul Bopp, Roberto Santos, Paulo Duarte…), Cinemateca Brasileira, Emia, Centro de Culturas Negras, Centro cultural São Paulo, EMIA, Museu Afrol Brasil…

Consulte a programação completa e detalhada aqui.