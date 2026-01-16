Hospital Público do Jabaquara é referência

O Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho, também conhecido como Hospital da Vila Santa Catarina, foi considerado um dos melhores hospitais públicos do país. Vale destacar que a unidade já foi um hospital privado – o Hospital Santa Marina – que depois de desativado passou para a municipalidade.

No total, cinco hospitais da Prefeitura de São Paulo estão entre os 100 melhores hospitais públicos do país, evidenciando a qualidade da assistência prestada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Foram reconhecidos no estudo também os seguintes hospitais da rede municipal de saúde: o Hospital Municipal Carmen Prudente; Hospital Municipal Infantil Menino Jesus; Hospital Municipal M’Boi Mirim e o Hospital Municipal Maternidade Professor Mário Degni.

A pesquisa contou com a participação do Instituto Ética Saúde (IES), do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e avaliou exclusivamente hospitais públicos com atendimento 100% realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e servirá de base para a escolha dos 10 melhores hospitais públicos do Brasil, que serão anunciados em maio, durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil.

Para o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Luiz Carlos Zamarco, o reconhecimento reflete o trabalho contínuo da gestão municipal, das equipes da rede e os investimentos realizados para qualificar a assistência prestada à população. “Estar entre os 100 melhores hospitais públicos do país demonstra a força do SUS na cidade de São Paulo e o compromisso da gestão municipal com a ampliação do acesso, a humanização do cuidado e a oferta de serviços de saúde cada vez mais resolutivos e de qualidade para a população”, destaca.

Para a definição dos hospitais selecionados, foram considerados critérios como nível de acreditação hospitalar, taxas de ocupação e mortalidade, disponibilidade de leitos de terapia intensiva (UTI) e tempo médio de permanência dos pacientes internados. Foram incluídos hospitais gerais adultos ou pediátricos, e unidades especializadas em áreas como ortopedia, oncologia, cardiologia e maternidade, com mais de 50 leitos e produção registrada no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Ministério da Saúde entre agosto de 2024 e julho de 2025.

A presença de cinco hospitais da rede municipal de São Paulo entre os 100 melhores do país reforça o papel estratégico da Secretaria Municipal da Saúde na garantia de atendimento público, gratuito e de qualidade à população paulistana.

Atualmente, a cidade de São Paulo conta com 27 hospitais municipais em operação, dos quais 13 estão em processo de ampliação e requalificação estrutural. Uma delas é o Dr. Arthur Ribeiro de Saboya (Jabaquara)O processo de retrofit contempla a modernização dos ambientes, com aprimoramento da acessibilidade, reorganização dos fluxos assistenciais e implantação de soluções voltadas à eficiência energética e ao uso racional da água, como painéis fotovoltaicos e sistemas exclusivos de geração de energia para climatização.

Entre as obras, quatro delas realizadas em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que resultarão em um acréscimo de 1.572 leitos nas 13 unidades, o que representa um aumento de 71,13% em relação aos atuais 2.210 leitos disponíveis nesses hospitais.