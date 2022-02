Vila Mariana terá Pode Pá, para jovens de 13 a 19 anos

Estão abertas as inscrições para o “Pode Pá!”, programa do Sesc Vila Mariana focado em jovens de 13 a 19 anos. O projeto é um promotor de convívio, criando espaços onde os jovens são protagonistas. As turmas são divididas nos turnos da tarde (quintas-feiras das 14h às 16h30) e da manhã (sextas-feiras das 9h às 11h30). A manifestação de interesse pode ser feita pelos jovens, caso seja maior de idade, ou pelos responsáveis na Central de Atendimento ou pelo e-mail juventudes.vilamariana@sescsp.org.br.

A seleção dos inscritos é feita a partir de análise socioeconômica, priorizando aqueles de menor renda familiar e/ou que tenha a Credencial do Sesc SP (carteirinha do Sesc). As inscrições são gratuitas e as atividades iniciam em março/2022.

Todos os jovens devem ter o ciclo de imunização completo, cumprindo o calendário vacinal do Estado. Os maiores de 18 anos e os responsáveis devem apresentar o comprovante de vacinação dos jovens com duas doses contra a Covid-19. .

O “Pode Pá!” Faz parte do programa Juventudes, ação que desenvolve diferentes estratégias para a ampliação do universo cultural dos jovens, de acordo com os interesses trazidos pelo grupo, passando por abordagens artísticas e socioeducativas diversas, com direcionamento direto a este público e buscando estimular a convivência, a formação de vínculos, atitudes éticas e o respeito às diferenças.

As atividades realizadas em conjunto com os jovens partem do compartilhamento de informações e da análise do seu próprio contexto social, valorizando-os como protagonistas que imprimem sua singularidade na construção de sua trajetória, contribuindo também nas relações entre os indivíduos no meio em que vivem.

O Sesc Vila Mariana fica na Rua Pelotas, 141, Vila Mariana. A Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A) abre de terça a sexta, das 9h às 20h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h (com atendimento mediante a agendamento). Informações: 5080-3000