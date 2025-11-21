Vila Mariana terá estação na Rodrigues Alves

Se as previsões se concretizarem, em cerca de um ano será assinado o contrato para a construção da Linha 16 – Violeta, do metrô. O funcionamento desse novo ramal, entretanto, deve levar mais de dez ou até quinze anos para se concretizar. As obras devem mexer muito com a região da Vila Mariana, bem como a operação futura atrairá ainda mais interesse para o bairro por conta da facilidade de acesso que promoverá a pontos como o Parque do Ibirapuera, a Assembleia Legislativa, o Hospital Dante Pazzanese.

O projeto executivo não está totalmente definido e várias mudanças podem ocorrer nesse ano que vem pela frente conforme os estudos viários, de desapropriações e viabilidades técnicas. Mas a maior probabilidade é de que sejam mantidas algumas paradas já planejadas, como Jardim Paulista, Parque do Ibirapuera e Dante Pazzanese.

A primeira deve ficar nas proximidades do Ginásio do Ibirapuera. Já a estação que leva o nome do parque mais famoso da cidade ficará na Avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao Portão 10 do parque, e teria saídas voltadas para a Assembleia Legislativa, para o próprio parque passando sob a Avenida, para o Obelisco e talvez uma passarela de pedestres sobre a Avenida 23 de Maio, próximo ao Hospital Dante Pazzanese.

No entanto, o traçado da linha Violeta também prevê a estação Dante Pazzanese – que já se cogitou chamar de Conselheiro Rodrigues Alves, pois ficaria na confluência dessa via com a Rua Áurea e provocaria desapropriações também na Rua Morgado de Mateus. Dali até o hospital seriam cerca de 500 metros a pé.

Haverá ainda desapropriações e canteiros em outros pontos do bairro onde seriam construídos “respiros” e prédios de equipamentos. Na região da estação Ana Rosa, onde a Violeta terá conexões com as linhas 1 – Azul e 2 – Verde, obras são igualmente esperadas. Já há um antigo posto de gasolina, na Rua Professor Noé de Azevedo, altura da Praça Dr Teodoro de Carvalho, que deve ser usado para esse fim.

A Linha Violeta também facilitará a conexão de moradores e trabalhadores da Vila Mariana com diversos outros pontos da cidade, em especial levando-se em consideração que terá integração com outros ramais do metrô – tanto já existentes quanto igualmente em planejamento. No total, a Linha 16 deve contar com oito integrações: Linha 1-Azul; Linha 2-Verde; Linha 4-Amarela; Linha 6-Laranja; Linha 10-Turquesa; e com as futuras linhas 19-Celeste; 20-Rosa; e 22-Marrom.

Linha dos Parques

O Parque mais famoso e, consequentemente, o mais visitado da cidade – o Ibirapuera – atualmente fica longe de paradas metroviárias. Atualmente, a opção mais próxima é a estação AACD Servidor, que fica a 1,1km do parque. A estação Ana Rosa está a 2km do parque.

Mas, tanto a Linha 19 – Celeste, quanto a Linha 16 – Violeta, preveem parada bem em frente ao parque.

A Linha 16, aliás, é considerada a “Linha dos Parque”, porque conectaria vários deles, possibilitanto até que em um único dia o morador da capital ou algum turista visite vários deles usando esse mesmo ramal. Na rota da Fase 1 do projeto estão, por exemplo, os parques Ibirapuera e Aclimação; Parque da Independência; e as estações Regente Feijó e Anália Franco facilitarão o acesso ao Parque Ceret.

Com investimento estimado em R$ 37,5 bilhões, estão previstos para a primeira etapa de obras da nova linha 19 quilômetros de extensão e 16 estações, ligando a zona leste à zona oeste, com intervalo de viagens a cada três minutos no horário de pico e de seis minutos no horário de vale. A expectativa é de transportar uma média de 475 mil passageiros por dia até 2040.

Qual sua opinião?

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos, informou que essessão os últimos dias da Consulta Pública do projeto de Parceria Público-Privada (PPP) da Linha 16–Violeta de metrô – a chamada Linha dos Parques. A sociedade tem até segunda-feira (24/11) para enviar sugestões e contribuições que ajudarão no aperfeiçoamento do projeto, que prevê a ligação da zona leste à zona oeste da capital.

Os interessados devem encaminhar dúvidas e propostas por escrito, exclusivamente para o e-mail ppplinha16@sp.gov.br, utilizando o formulário disponível na página do projeto no site da SPI (aba Audiências e Consulta Pública). Serão consideradas apenas as contribuições enviadas dentro do prazo e com todas as informações obrigatórias preenchidas. O regulamento também está disponível no site da secretaria.

Além do período de consulta pública, a sociedade também pôde participar das audiências públicas que foram realizadas nos dias 7 e 8 de outubro de forma presencial e online, respectivamente. As sessões foram transmitidas e estão disponíveis no Youtube oficial do Governo de São Paulo.