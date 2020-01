Vila Mariana terá Alceu, Elba e Galo da Madrugada

Foi-se o tempo em que Carnaval era sinônimo de cidade vazia, ruas desertas, com paulistanos viajando para curtir a folia – ou o sossego – fora da capital. Agora, são pessoas de outras cidades do Estado – e do país – que vêm pra cá curtir a folia.

A expectativa da Prefeitura é que nesse ano o Carnaval paulistano se torne o maior do país, com nada menos que 865 blocos e cordões, em 960 desfiles, um total 55,5% maior que no ano passado, quando o total de foliões estimado na cidade já foi de 14 milhões de pessoas (dois milhões a mais que o total de habitantes da capital) que movimentaram cerca de R$ 2,1 bilhões.

Nesse cenário, a Vila Mariana se destaca como um dos bairros mais movimentados ao longo de todos os fins de semana em que há blocos de rua – em 2020, a festa se estende de 15 de fevereiro a 1 de março, ou seja, com agenda cheia desde um fim de semana antes até o fim de semana seguinte ao Carnaval oficial, que acontece dia 21 de fevereiro, terça.

A maior concentração na região da Subprefeitura de Vila Mariana será, como em anos anteriores, em frente ao Ibirapuera, na Avenida Pedro Álvares Cabral. Mas em outros pontos também há intenso movimento, como nas Avenidas Helio Pelegrino e José Maria Whitaker.

Saúde, Vila Mariana e Moema também já ficaram famosas pelos “bloquinhos” – tem até opções para crianças ou fãs de jazz. No total, a Subprefeitura receberá 43 blocos. Para se ter uma ideia, o vizinho distrito do Jabaquara terá apenas 5 e na Subprefeitura do Ipiranga serão 19, no total. A prefeitura de São Paulo já divulgou o roteiro de todos eles, divididos por subprefeitura.

Galo da Madrugada

Um dos destaques do Carnaval na Vila Mariana esse ano será a participação do famoso bloco Galo da Madrugada, de Recife, considerado “o maior bloco do planeta”, que estreia na capital paulista com desfile dia 25 de fevereiro, das 9h às 15h na Avenida Pedro Álvares Cabral e dispersão na Praça Armando Sales de Oliveira.

Elba Ramalho estará na mesma avenida dia 15 de fevereiro, a partir das 11h, com o Bloco Frevo Mulher. Em seguida, no mesmo dia, vem o Bloco Maluco Beleza, com Alceu Valença.

A famosa percussão do Monobloco também volta à região do Ibirapuera, no dia 16 de fevereiro, com o Monobloco, a partir das 13h. O Bloco da Preta está marcado só para 1 de março, também a partir das 13h.

A avenida ainda receberá blocos com pegada sertaneja/country, como o Bem Sertanejo, que se apresenta dia 23, às 14h.

Em toda a cidade, aliás, a diversidade de estilos marca a festa. Os blocos inscritos são predominantemente tradicionais: de marchinhas, carimbó, forró, toadas, e rancho. Mas haverá participação de grupos com estilos como soul music, eletrônico, sertanejo, hip hop e rock.