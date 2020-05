Vila Mariana tem restaurante russo que entrega até sopas

É bem verdade que a quarentena deixa saudosistas os paulistanos, habituados a programas culturais e gastronômicos. Mas, muitos bares e restaurantes continuam entregando suas delícias por aplicativos de delivery, pedidos feitos por telefone ou mesmo retirada no balcão.

Uma das descobertas para os ávidos por sabores novos pode ser um restaurante russo. A Vila Mariana tem um dos poucos representantes dessa culinária na cidade – o Barskiy Dom, inaugurado há menos de um ano.

A casa surgiu inspirada nos encontros do Clube Eslavo e oferece delícias famosas no país, como os Pirajkí (пирожки), que podem ser frito ou assados ecostumam ser comidos com smetána, pode ser no café da manhã ou como lanche, pode ser tomando um chá ou café.

Tem sabores salgados – com carne, frango, repolho, batata, shimeji – ou doces, como maçã com canela ou pera com nozes e baunilha.

Já Blinê são panquecas ao estilo russo, que igualmente têm sabores doces e salgados.

Agora, com a queda nas temperaturas, a novidade do restaurante russo é o Festival de Sopas, que podem ser encomendadas por torradas c rocantes feitas de paio de centeio caseiro.

Os russos têm costume comer sopa diariamente no almoço, mesmo no verão. Uma das mais conhecidas é a borchtch, com frango ou vegetariano, com smetana e verdura.Outra opção é a de ervilha, que leva também lombo suíno, bacon, batata, cenoura, cebola. A Transcarpátia leva lombo suíno, batata, cenoura, cebola, shimeji, feijão branco e smetana (coalhada), além de temperos aromáticos.

A cozinha russa ainda reúne receitas a basede carne, peixe e legumes, sopas, cereais, pratos de massa com recheios, por isso o cardápio do restaurante na Vila Mariana está sempre sendo atualizado e ganhando novidades – acompanhe nas redes sociais. Aceita inclusive encomenda de pratos prontos e semi-prontos, conservas, sobremesas…

Fica na Rua Cubatão, 678. Os pedidos devem ser feitos pelo aplicativo iFood até 7km de distância ou se for mais longe via Whatsapp (11) 95666-1410, das 9h00 às 16h00. Ou retire no local.