Vila Mariana tem mostra para celebrar obra de Mazzaropi

Até 9 de fevereiro, a Cinemateca Brasileira está apresentando a Retrospectiva Mazzaropi. Em parceria com o Instituto Mazzaropi, a mostra reúne 18 filmes de um dos mais conhecidos artistas do cinema brasileiro e celebra a finalização do projeto “Digitalização e Difusão de Obras de Amácio Mazzaropi”, aprovado por edital da Lei Paulo Gustavo, pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo. A iniciativa digitalizou seis filmes de Mazzaropi e as novas cópias digitais serão exibidas pela primeira vez ao público durante a retrospectiva. O projeto também levará essas obras e uma programação especial a Taubaté em abril, em parceria com o Instituto e o Museu Mazzaropi. Além desses filmes, a mostra conta com 12 obras do acervo Paulo Duarte.

Reconhecido pelo icônico personagem do caipira que definiu sua carreira, Mazzaropi protagonizava comédias leves e divertidas, muitas vezes permeadas por um toque de melodrama. Suas obras abordavam temas e debates relevantes, como o racismo, a reforma agrária, injustiças sociais, e a relação entre campo e cidade. Assim, Mazzaropi construiu um conjunto de obras que se voltou para o cotidiano de grupos marginalizados da sociedade brasileira, tendo o humor como ponto central e uma linguagem popular capaz de alcançar números de bilheteria impressionantes.

A carreira artística de Amácio Mazzaropi (1912-1981) tem início em 1926, ao ingressar em uma trupe circense; ele permanece no teatro até 1946, quando é contratado pela Rádio Tupi para protagonizar um programa dedicado ao público que migrava do interior para a capital de São Paulo.

Além das sessões, será realizado o debate “Vida e obra de Amácio Mazzaropi”, com a presença de Cláudio Marques Luiz, Paulo Duarte e Celso Sabadin. O debate terá acessibilidade em Libras e será transmitido ao vivo no canal YouTube da Cinemateca Brasileira. A programação é gratuita – confira cinemateca.org.br – e os ingressos distribuídos uma hora antes de cada sessão.

Digitalização

Aprovado por edital da Lei Paulo Gustavo, pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, o projeto teve investimento de R$ 200 mil para digitalização de seis filmes de Amácio Mazzaropi.

Inclui mostras e debates em 2025, tanto na sede da Cinemateca Brasileira, na Vila Mariana, quanto no Museu Mazzaropi, em Taubaté. O processo contemplou ações de pesquisa, conservação e digitalização de 6 títulos, que passarão a contar com cópias em formato DCP para circulação em salas de cinema..

A Cinemateca fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana, próximo à estação Hospital São Paulo.