Vila Mariana tem Centro de Música

De 18 a 27 de julho, o Sesc São Paulo convida todas as pessoas para vivenciarem múltiplas possibilidades no universo musical com a quarta edição do VEM – Venha Experimentar Música. É uma oportunidade para o público conhecer notas, pausas, ritmos, instrumentos e ter contato com a prática musical. Na capital, a programação acontece nas unidades Vila Mariana, Consolação e Santana.

A programação reúne shows, cursos, oficinas, exibições e vivências que buscam despertar a sensibilidade musical em pessoas de todas as idades, com ou sem conhecimento musical prévio. A partir da exploração de sons, notas, ritmos, instrumentos e timbres, as atividades ampliam as ações realizadas ao longo do ano nos Centros de Música do Sesc São Paulo, em uma edição especial para o mês de férias.

No Sesc Vila Mariana acontece a apresentação infantil Pedro e o Lobo para Quinteto de Sopros e Narrador, clássico de Sergei Prokofiev.

– Pedro e o Lobo – para Quinteto de Sopros e Narrador: “Pedro e o Lobo” é um conto musical infantil, criado pelo compositor russo Sergei Prokofiev (1891 – 1953), com o intuito de atrair esse público para o mundo da música orquestral.

Nesta versão reduzida para Quinteto de Sopros e Narrador, os instrumentos musicais ilustram o desenrolar da história à medida que a narradora relata as peripécias de Pedro e seus amigos. Na Praça de Eventos, aberto ao público. e Livre.

Dia: 19/7. Sábado, às 15h.

– Oficina: A canção popular no pós-1967: montagens e sonoridades. Com Sergio Molina. Este curso em 3 aulas estudará as novas técnicas de composição de música popular que se consolidaram a partir do álbum “Sgt. Pepper’s” [Beatles – 1967], tornando-se hegemônicas no século XXI. No Auditório, Inscrições de 15 a 22/07. 14 anos. De: 22 a 24/7. Terça a quinta, das 19h às 21h.

– Música de Montagem: Show do álbum “Rua” – Um dos principais representantes da música de vanguarda de São Paulo, o grupo Música de Montagem, liderado pelo compositor e instrumentista Sérgio Molina passou por transformações que mexeram em sua formação e em seus rumos musicais, chegando ao segundo disco, “Rua” (2025). No Auditório, com retirada de ingressos a partir de 15/07. 12 anos. 26/7. Sábado, 19h.

O Sesc Vila Mariana fica na Rua Pelotas, 141 – telefone 5080-3000.

Sobre os Centros de Música

O programa Centro de Música promove atividades e cursos que estimulam a aprendizagem, a criação, o registro e a difusão de todos os aspectos da cultura e fazer musical. Para tal são utilizadas metodologias de ensino coletivo e o material empregado nas aulas é elaborado pelos educadores e educadoras do Sesc. Os cursos regulares abrangem instrumentos de cordas, sopros, percussão e práticas vocais, com inscrições abertas a cada início de semestre. No hiato entre os cursos regulares, são realizadas as programações de férias, como o projeto VEM – Venha Experimentar Música, que acontece em diversas unidades, para além das que possuem um espaço dedicado ao Centro de Música.

Calendário de inscrições dos cursos regulares – 2º semestre – 2025: 29/7 às 14h: Credencial Plena com conhecimentos prévios 30/7 às 14h a 01/8: Todos os públicos com conhecimentos prévios; 12/8 às 14h: Credencial plena sem conhecimentos prévios (iniciantes); 13/8 às 14h a 15/8: Todos os públicos sem conhecimentos prévios (iniciantes); 23/8 às 14h e 24/8: Vagas remanescentes