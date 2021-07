Vila Mariana tem Centro de Memória do Corpo de Bombeiros

Dia 2 de julho é celebrado o Bombeiro Brasileiro. O que muita gente não sabe é que na Vila Mariana há um Centro da Memória do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que resgata sua história desde que foi fundado, em março de 1880. Agora, por conta da pandemia, o espaço está fechado, mas as atividades educativas desenvolvidas pelo grupamento continuam! O Centro de Memória do Corpo de Bombeiros foi implantado em um antigo e bonito casarão da Vila Mariana, que chama muito a atenção de quem passa pela Rua Domingos de Morais.

Quando aberto, pode ser visitado por pessoas de todas as idades, gratuitamente. Reúne objetos, fotos, documentos que permitem uma viagem no tempo. Um bom exemplo é descobrir que os bombeiros já atuaram no Estado com uma viatura movida à tração animal, usaram um escafandro para mergulho em profundidade, ou mesmo um submersível utilizado em operações subaquáticas.

Também estão presentes detalhes documentais de operações históricas para o Corpo de Bombeiros, como as realizadas nos famosos incêndios nos edifícios Andraus (em 1972) e Joelma (em 1974).

Outro atrativo que costuma cativar os espectadores é a sala de ferramentas, que reúne itens desconhecidos para a grande maioria do público, como o alargador hidráulico, utilizado na retirada de pessoas de ferragens automotivas.

As salas temáticas, aliás, imperam. Além de ferramentas, vídeos, livros e demais produções impressas são outros itens do acervo que receberam suas respectivas seções exclusivas.

Ainda não há previsão de quando o Centro de Memória do Corpo de Bombeiros será reaberto e quando visitas voltarão a ser agendadas, mas é possível pedir informações e encontros educativos pelo email ccbcentrodememoria@policiamilitar.sp.gov.br.

Outras informações também pelo telefone (11) 3396-2596. Fica na Rua Domingos de Morais, 2329, Vila Mariana, próximo à Estação Santa Cruz do Metrô.