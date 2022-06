Vila Mariana tem arraiá dias 25 e 26

A Vila Mariana há anos se organiza, por meio de sua comunidade, e promove festas, encontro. Tudo vem da compreensão de que a vida no bairro fica melhor e mais agradável não apenas por busca de melhorias urbanísticas, mas especialmente a partir do sentimento de pertencimento ao bairro, do resgate da cultura da boa vizinhança.

E quer momento melhor para retomar essa sensação, depois de dois anos em que a pandemia impediu grandes aglomerações, do que a festa junina?

O Arraiá da Vila está de volta em um ponto central do bairro – o Instituto Biológico que, além de ter um imenso prédio histórico, prestes a ser restaurado, conta ainda com um jardim encantador, o maior cafezal urbano do mundo.

Será ali nos jardins o “arraiá”. E vai ter muitas atrações, só neste fim de semana, dias 25 e 26 de junho.

“Este ano, aumentamos o Espaço Kids com mais brinquedões, oficinas gratuitas e barracas de jogos”, conta Denise Delfim, presidente da AVM – Associação de Moradores da Vila Mariana.

As bandas de forró também prometem muita animação, a partir das 17h30. Nanda Reis e o Trio Soriano vão garantir muita animação com dança e quadrilha!

As comidas típicas vêm no capricho, além das três praças de alimentação com variedades de comidas, doces e bebidas. Serão doces e salgados para todos os gostos, coquetéis, cervejas artesanais, vinho quente, quentão e muito mais.

“A novidade é a participação da Feira Mixtura Criativa que trará cerca de 70 expositores de produtos autorais selecionados com todo carinho e bom-gosto”, completa Denise.

Nesta edição da Festa Junina todo lixo reciclável produzido durante os dois dias será doado para a Cooperativa Cooperpac, de Interlagos.

O ingresso é gratuito, mas traga 1 quilo de alimento não perecível que será doado ao Fundo Social do Estado de São Paulo.

–

Arraiá da Vila: Dias 25 e 26 de junho, das 10 às 21h.

Local: Instituto Biológico – Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 1252 – Vila Mariana.