Vila Mariana será primeiro bairro a passar por inventário arbóreo

A região da Vila Mariana sempre foi das mais atingidas durante temporais que provocam a queda de árvores. Agora, será a primeira a passar por um levantamentoque pretendem identificar a situação de cada uma delas e o risco de queda. Segundo a Prefeitura, o Inventário de Arborização Urbana que começa a ser feito agora será um passo inédito na gestão ambiental da cidade. Com investimento de mais de R$ 18,8 milhões, a iniciativa empregará uma tecnologia pioneira no Brasil para mapear, com precisão sem precedentes, todas as árvores localizadas em ruas e avenidas da capital. O objetivo é permitir uma gestão mais estratégica do manejo arbóreo, identificar áreas prioritárias para novos plantios e fortalecer políticas públicas de preservação e expansão da cobertura verde.

O levantamento de dados em campo terá início na Vila Mariana mas, posteriormente, será realizado simultaneamente nas regiões Norte, Sul, Leste e Centro-Oeste, conforme plano de trabalho mensal que levará em conta a divisão dos distritos pelas subprefeituras.

Classificando o momento como um dia histórico para a cidade, o prefeito Ricardo Nunes comparou o sistema a uma consulta médica, com exames, diagnóstico e prescrição de tratamento. “Um médico não consegue fazer uma boa medicação ou determinar uma cirurgia ou um exame em um paciente se não tiver o diagnóstico, se não tiver um bom exame do paciente. Não é diferente com as nossas árvores. Esse sistema que estamos lançando hoje, com essa tecnologia em que o veículo vai percorrer todas as ruas da cidade mapeando cada árvore, definindo sua altura, o tamanho do tronco, a copa, a inclinação e as possíveis doenças”, detalhou o prefeito Ricardo Nunes.

O levantamento será realizado por meio de um sistema de ponta que utiliza a tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging ou Detecção e Alcance por Luz), acoplada a um veículo equipado para emitir pulsos a laser em 360 graus. O recurso é capaz de medir distâncias de até 300 metros de alcance e 30 metros de altura, registrando de forma georreferenciada cada exemplar identificado ao longo das vias.

“Vai ajudar muito a evitar quedas e acidentes, porque é uma tecnologia que faz toda a leitura e com a inteligência artificial nós vamos ter imagens em 3D de todas as árvores”, disse o prefeito, que salientou ser possível saber, por exemplo, a inclinação da árvore, sua saúde e possíveis tratamentos.

Na etapa seguinte, uma plataforma com inteligência artificial processará os dados para reconhecer automaticamente as árvores, gerar imagens em 3D, fotos gerais e relatórios descritivos sobre a condição de cada indivíduo. Essas informações serão organizadas em um sistema desenvolvido pela administração municipal, oferecendo uma base técnica sólida para tomadas de decisão mais eficientes e sustentáveis.

A capital será a primeira cidade do Brasil a utilizar essa inteligência artificial para garantir precisão, agilidade e ampla abrangência no monitoramento da arborização. Diferente dos inventários tradicionais, feitos manualmente e que podem levar no mínimo sete anos para a conclusão, a nova tecnologia prevê que o trabalho seja feito em 3 anos.

Para o secretário do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ashiuchi, o novo sistema marca um salto histórico na forma de planejar a cidade. “Este inventário nos permitirá conhecer a fundo nosso patrimônio arbóreo e planejar de forma estratégica e eficiente o manejo dos exemplares, aumentando a preservação ambiental e minimizando riscos”, explica.

Mapeamento

A execução do projeto reunirá dados detalhados sobre cada árvore, incluindo espécie, estado geral, Diâmetro do Tronco à Altura do Peito (DAP), ângulo de inclinação, altura total e da primeira bifurcação, altura e volume da copa, além da localização por georreferenciamento.

O trabalho ficará a cargo da empresa Metro Cúbico Engenharia e identificará áreas com potencial para novos plantios, seguindo as diretrizes do Manual Técnico de Arborização Urbana.

Nos três primeiros meses, a coleta ocorrerá em um distrito por mês, como uma etapa piloto para ajustar o planejamento e elaborar o cronograma completo que abrangerá os demais 96 distritos da cidade.

