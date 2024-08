Vila Mariana receberá o Kinoforum: festival internacional de curta-metragens, até 01/09

O Kinoforum – Festival Internacional de Curtas de São Paulo comemora, em 2024, 35 anos ininterruptos de realização. Criado e dirigido por Zita Carvalhosa e organizado pela Associação Cultural Kinoforum, o evento dedicado a curtas-metragens na América Latina realiza sua 35ª edição de 22 de agosto a 1 de setembro. A programação é totalmente gratuita e reúne 287 filmes, produzidos em 66 países e 14 estados brasileiros, com exibições na Cinemateca Brasileira e em outros espaços da cidade.

A edição traz as tradicionais mostras Internacional, Latino-Americana e Brasil, além de programas especiais, com mostra de animadoras da América Latina, uma seleção de festivais africanos, um programa do cinema de Taiwan e a celebração de 20 anos do Instituto Criar, de Luciano Huck. A programação destaca ainda mostra infantojuvenil, sessão de filmes de horror, programa com curtas sobre a juventude e seleção de títulos experimentais.

A Mostra Internacional reúne 59 filmes de 40 países. Entre eles, estão títulos premiados em importantes festivais. É o caso de “O Homem que não se Calou” (Croácia | Bulgaria | França | Eslovênia), de Nebojsa Slijepcevic, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes; “Um Estudo da Empatia” (Dinamarca | Alemanha), de Hilke Rönnfeldt, melhor curta internacional do Festival de Locarno; e “Percebes” (Portugal | França), de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, melhor curta do Festival de Cinema de Animação de Annecy.

A Mostra Latino-Americana, com 20 filmes, também inclui premiados. “Alien0089” (Chile | Argentina), de Valeria Hofmann, foi o melhor curta internacional no Festival de Roterdã e recebeu o Grand Prix do Júri no Festival de Clermont-Ferrand; já “Um Movimento Estranho” (Argentina | França), de Francisco Lezama, ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim. Destaque para um raro filme do Haiti, “Sonhos Como Barcos de Papel”, de Samuel Suffren, na seleção oficial do Festival de Sundance, e para a participação do diretor argentino Federico Luis Tachella (que também assina como Luis Federico ou Federico Tachella), vencedor do Grand Prix da Semana da Crítica de Cannes 2024 com o longa “Simón de la Montaña”.

A safra mais recente do cinema nacional está na Mostra Brasil, com 68 títulos de 14 estados que revelam um país de múltiplos temas, cores, corpos e territórios. A mostra é dividia em 15 programas. Testemunhas da História traz filmes como “Malunga” (SP), de Gal Souza, sobre a atriz, dramaturga, filósofa e comunista Thereza Santos, e “Rosa” (RJ), de Pedro Murad, que relembra a história da ativista Vania Rosa, que viveu quatorze anos em situação de rua. Em Fina Flor Marginália está “Macaléia” (RJ), de Rejane Zilles, sobre a relação de amizade e parceria entre Hélio Oiticica e Jards Macalé. Já em É Ruim Ter que Trabalhar, “Tato” (MG), de Pedro Carvalho, acompanha a vida de um pedreiro, que quer ser tatuador.

Curtas nacionais que vêm construindo uma “carreira” em festivais pelo mundo poderão ser vistos nessa mostra. É o caso de “A Menina e o Pote” (PE), de Valentina Homem, que passou por Cannes, e “Dona Beatriz Nsimba Vita” (MG), de Catapreta, exibido em Sundance, BAFICI e no Festival de Brasília, entre outros. Também são destaques curtas protagonizados por artistas conhecidos do público, como Cauã Reymond e Helena Ignez, em “Helena de Guaratiba” (RJ), dirigido por Karen Black, Gilda Nomacce e Paulo Miklos, em “2 Brasis” (SP), de Carol Aó e Helder Fruteira, e Dan Stulbach e Martha Nowill, em “Jogo de Classe” (SP), de Quico Meirelles.

Outras três mostras compõem a linha de frente do Festival. A Mostra Limite abre espaço para o experimentalismo e inovação; a Mostra Novos Horizontes revela um pouco do que pensa e sonha a juventude atual; já a Mostra Infantojuvenil traz dois programas para as crianças e um para adolescentes. Destaque para o palestino “Um Curta Sobre Crianças”, de Ibrahim Handal, sobre quatro refugiados que decidem ir ao mar pela primeira vez, além de curtas produzidos por crianças nas Oficinas Kinoforum.

Mais informações e programação em outros espaços no site 2024.kinoforum.org