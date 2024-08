Vila Mariana e Jabaquara têm unidades do CATE

A taxa de desemprego no trimestre encerrado em junho caiu para 6,9%. Esse é o menor resultado para um trimestre desde o terminado em janeiro de 2015, quando também marcou 6,9%. Observando apenas o período de três meses que vai até junho, é o menor resultado já registrado, se igualando a 2014. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta quarta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mas, ainda assim, há muita gente em busca de uma oportunidade, outros que sonham com uma vaga melhor do que a atual. E uma boa opção é porcurar o Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, entre unidades fixas e móveis, administradas pela gestão municipal. Na região, existem unidades na Vila Mariana, no Jabaquara e em Cidade Ademar.

Vale lembrar que o número de postos do CATE vem aumentando e que há também programações de unidades móveis. Essa semana, aliás, a cidade passou a contar com 41 unidades, entre fixas e móveis. Segundo a Prefeitura, esse serviço de empregabilidade e geração de renda da Capital teve aumento de 33% no número de postos, ganhando novas unidades em bairros como Ermelino Matarazzo e M’Boi Mirim, respectivamente nas zonas leste e sul. Na rede são oferecidas aos trabalhadores serviços como busca por vagas de emprego, habilitação do seguro-desemprego, orientação para baixar a carteira de trabalho digital, formalização para o Microempreendedor Individual – MEI e mais recente foi implantado o cadastramento do CadÚnico.

“A expansão do serviço contribui para que o cidadão possa acessar os postos sem a necessidade de grandes deslocamentos pela cidade. Conta ainda com cinco Cates Móveis com programação periódica, buscando sempre as comunidades mais vulneráveis para ofertar os serviços”, salienta a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente.

A ampliação dos Cates faz parte de ação intersecretarial entre órgãos municipais como Desenvolvimento Econômico e Trabalho e de Inovação e Tecnologia. Com o crescimento da rede Descomplica SP, presente em 32 subprefeituras, além de uma unidade central 24 horas, o Cate também ampliou a capilaridade no munícipio, estando presente dentro das unidades, que oferecem uma gama serviços em um mesmo equipamento a fim de facilitar a vida do morador da cidade.

Novos Cates

Na zona sul, já haviam sido inauguradas recentemente as unidades Vila Mariana e Capela do Socorro.

A da Vila Mariana foi inaugurada em 29 de fevereiro, junto ao Descomplica São Paulo. A Subprefeitura, na ocasião, também ganhou uma unidade da Ade Sampa – Agência São Paulo de Desenvolvimento.

Nos guichês destinados ao Cate, os trabalhadores encontram intermediação de mão de obra (com encaminhamento para processos seletivos), habilitação de seguro-desemprego, instruções para elaboração de currículos, atendimento para mulheres em situação de violência doméstica e/ou familiar e orientação para baixar a carteira de trabalho digital.

Já a Ade Sampa oferece aos empreendedores orientação sobre como obter microcrédito, encaminhamento para os espaços Teia, inscrições gratuitas nos programas, cursos e eventos, encaminhamento para o COE – Ciclo de Orientação Empresarial, opções de parcelamento de débitos do MEI e mais orientações.

Para a maioria dos atendimentos, é necessário ter em mãos o RG, o número do CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a versão digital). O Cate realiza em média 1 milhão de atendimentos por ano, entre busca por vagas de emprego, habilitação do seguro-desemprego, formalização do MEI – Microempreendedor Individual, entre outros. No primeiro semestre deste ano foram disponibilizadas 25.216 vagas de emprego na rede da Prefeitura de São Paulo, aumento de 144% no número de postos de trabalho abertos na rede.

O atendimento acontece de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Veja alguns dos endereços na zona sul de São Paulo (a lista completa está em nosso site – jornalzonasul.com.br.

Zona Sul

· Cate Jabaquara – Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314 – Jabaquara (Descomplica SP)

· Cate Vila Mariana – Rua José de Magalhães, 500 – Vila Clementino (Descomplica SP)

· Cate Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54 – Santo Amaro (Descomplica SP)

· Cate Ipiranga – Rua Breno Ferraz do Amaral, 425 – Ipiranga (Descomplica SP)

· Cate Cidade Ademar – Av. Yervant Kissajikian, 416 – Vila Constância (Descomplica SP)

· Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122 – Interlagos

Zona Leste

· Cate Aricanduva – Av. Aricanduva, 5777 – Aricanduva (Descomplica SP)

· Cate Cidade Tiradentes – Av. Ragueb Chohfi, 7001 – Guaianases (Descomplica SP)

· Cate Guaianases – Rua Copenhague, 92 – Guaianases (Descomplica SP)

· Cate Itaim Paulista – Av. Marechal Tito, 3012 – São Miguel Paulista (Descomplica SP)

· Cate Itaquera – Rua Augusto Carlos Bauman, 851 – Itaquera

· Cate Itaquera 2 – Av Itaquera 6735 (Descomplica SP)

· Cate Penha – Rua Candapuí, 492 – Vila Marieta (Descomplica SP)

· Cate São Mateus – Av. Ragueb Chohfi, 1400 – Jd. Três Marias (Descomplica SP)

· Cate São Miguel Paulista – Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 – Vila Jacuí (Descomplica SP)

· Cate Sapopemba – Av. Sapopemba, 9064 – Jd. Aurora (Descomplica SP)

· Cate Vila Prudente – Av. do Oratório, 172 – Jd. Independência (Descomplica SP)

· Cate Ermelino Matarazzo – Rua Boturussu, 1180 – Parque Boturussu (Descomplica SP)

· Cate Mooca – Rua Hipódromo, 1552 – Mooca (Descomplica SP)

Zona Oeste

· Cate Butantã – Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201 – Jd. Peri (Descomplica SP)

· Cate Pinheiros – Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7123 (Descomplica SP)

· Cate Lapa – Rua Guaicurus, 1000 – Água Branca (Descomplica SP)