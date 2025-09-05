Vila Mariana celebra 130 anos com avanços na Saúde

O distrito da Vila Mariana, região Sul da capital, celebra 130 anos nesta quarta-feira, 3 de setembro, e alcançou importantes conquistas na área da saúde, principalmente, com a instalação/requalificação de diversos equipamentos, além da possibilidade de realizar atividades integrativas. De 2021 para cá, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) entregou o Centro de Referência da Dor (CRDor), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Mariana, as novas instalações da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Mariana, além da UBS Santa Cruz.

Outros equipamentos passaram por melhorias, visando a ampliação da capacidade de atendimento, além de otimizar o fluxo para a população da região, como o Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CRPics) Bosque da Saúde e a Clínica Odontológica (CO) Dr. Adyr Amaral Gurgel.

As unidades de saúde da Vila Mariana, que atendem cerca de 90 mil usuários por mês, possuem programas voltados ao bem estar do paciente, e estão disponíveis para a população. O cidadão encontra o Programa de Automonitoramento Glicêmico, Programa Fralda em Casa, Programa Saúde na Escola, Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), Núcleo de Vigilância em Saúde na Atenção Básica (Nuvis-AB)) Assistência Farmacêutica, Mãe Paulistana, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), além de multivacinação e outras atividades. Somados, cerca de 700 profissionais atuam nos equipamentos públicos de saúde da região.

Endereços

• Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Mariana

(R. Dr. Diogo de Faria, 678 – Vila Clementino, São Paulo – SP, 04037-002, Brasil)

• Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Cruz

(R. Santa Cruz, 1191 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04121-001, Brasil)

• Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Mariana

(R. Dr. Diogo de Faria, 609 – Vila Clementino, São Paulo – SP, 04037-002, Brasil)

• Centro de Referência de Práticas Integrativas Complementares a Saúde (CRPICS) Bosque da Saúde

(Rua João Baptistussi, 55 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04121-100, Brasil)

• Centro de Referência da Dor Crônica (CRDor Crônica) Vila Mariana

(R. Carlos Gerolomo Mônaco, 169 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04122-000, Brasil)

• Centro Odontológico (CO) Dr. Adyr Amaral Gurgel

(R. São Samuel, 70 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04120-030, Brasil)

• Centro de Especialidades Odontológicas I (CEO) Vila Mariana

(R. São Samuel, 70 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04120-030, Brasil)

• Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Caps IJ) Projeto Quixote

(Av. Engenheiro Luís Gomes Cardim Sangirardi, 789 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04112-080, Brasil)

A porta de entrada para a Rede de Atenção à Saúde na capital são as UBS. A população pode encontrar o serviço mais próximo por meio da plataforma Busca Saúde: https://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/