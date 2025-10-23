Vila Mariana: antigo Doi Codi terá visitas mediadas

V árias atividades abertas ao público em geral serão realizadas na antiga sede do Doi Codi na Vila Mariana – local que serviu para tortura e repressão durante a ditadura militar no Brasil e que fica atrás da atual 36a. Delegacia de Polícia, na Rua Tutóia. Nesse sábado, 25, 10h, haverá uma Visita Mediada Especial – Vlado, 50 anos por Memória, em memória a Vladimir Herzog, jornalista que foi assassinado ali. O Núcleo Memória (@nucleomemoria) e a Museando (@museandoclio) realizam mais uma parceria sobre os patrimônios difíceis e as memórias sensíveis da ditadura militar.

A visita relembrará que, no dia 25 de outubro de 1975, o diretor de jornalismo da TV Cultura se apresentou ao DOI-Codi do II Exército para prestar depoimento sob a alegação de seu envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Acabou sendo preso, torturado e assassinado nas dependências do centro de repressão. Na versão oficial, o jornalista teria se enforcado nas dependências do DOI-Codi/SP e, como prova, foi apresentada uma foto que mostrava Vlado pendurado pelo pescoço por uma tira de pano amarrada na grade da janela em uma das celas do complexo. O detalhe que chamou a atenção e causou indignação de boa parte da sociedade foi que, além dos pés estarem tocando o chão, seus joelhos estavam fletidos, o que demonstrava ser impossível o suicídio. Sua companheira, Clarice, passou os anos seguintes lutando para que as circunstâncias da morte fossem esclarecidas e os responsáveis punidos.

Além da mediação realizada por educadores, a programação contará com uma apresentação do trecho da peça “Fábrica de Chocolate” de Mário Prata, feita pelo grupo de teatro NORA(@norateatro). Também contaremos com a presença do jornalista e escritor Camilo Vannuchi (@camilovannuchi), que falará sobre o lançamento do podcast “Caso Herzog: A foto e a farsa”.

O formulário de inscrição está no link da bio do instagram @nucleomemoria. A s vagas são limitadas.

Trabalhos arqueológicos

Entre os dias 27 de outubro e 08 de novembro ocorrerá a segunda etapa de trabalhos arqueológicos no complexo do Antigo DOI-CODI/SP, localizado na Vila Mariana. Nessas duas semanas de atividades, o espaço estará aberto para visitas mediadas que serão conduzidas por especialistas! Elas são gratuitas e abertas ao público, com agendamento prévio.

Cada visita está sujeita à lotação máxima de 20 pessoas, selecionadas por ordem de inscrição. Inscreva-se aqui

