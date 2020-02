Vila Mariana ainda terá blocos no Pós Carnaval

No maior Carnaval da história da cidade, a Vila Mariana certamente foi um dos bairros privilegiados para quem curte a festa – teve diversidade de ritmos, blocos dos mais diferentes estilos e portes, festa pra todas as idades.

É bem verdade que nem todos curtem a folia, mas o bairro conta também com outros espaços culturais e agenda para quem prefere fugir do Carnaval.

Vale ainda destacar que o Carnaval gera renda para a cidade, comerciantes, ambulantes e até cooperativa de catadores de recicláveis, além de evitar a fuga de paulistas que buscavam a folia em outras cidades e, pelo contrário, atrair turistas que vêm à capital e visitam hotéis, restaurantes, bares etc.

No total, em toda cidade, serão 678 desfiles aprovados e autorizados pela Prefeitura, 38,5% a mais do que no ano passado, quando ocorreram 490 desfiles. Eles estarão distribuídos em 468 pontos da cidade e devem atrair 15 milhões de pessoas em 2020, de acordo com projeções dos blocos, superando os 14 milhões do ano anterior.

E nesse fim de semana ainda tem mais: além do Desfile das Campeãs, no sambódromo (leia abaixo), vai ter mais blocos na Vila Mariana!

O pós Carnaval tem programação em diversos pontos da Vila Mariana dias 29 de fevereiro e 1 de março, sábado.

Confira:

Sábado, 29/2/2020

– 10h às 15h – Bloco do Ogro. Concentração: Rua Álvaro Alvim, 1

– 11h às 16h – Bloco da Mamma. Concentração: Avenida Helio Pellegrino, 220

– 13h às 18h30 – Bloco Bell Marques na Rua. Concentração: Avenida Pedro Álvares Cabral, 220

– 14h às 19h – RabuSuju. Concentração: Rua Napoleão de Barros

– 14h às 19h – BLOCO TOMOJUNTO. Concentração: Avenida engenheiro Luís Gomes Cardim Sardirardi

– 14h às 19h – Bloco Descubra

Concentração: Avenida Hélio Pellegrino, 200

Domingo, 1/3/2020

– 09h às 14h – Bloco da Anitta. Concentração: Avenida Pedro Álvares Cabral, 220

– 11h às 16h – Bloco Bora viver. Concentração: Avenida Helio Pellegrino, 200

– 13h às 18h – Bloco Eletro Afro Muriçoca Soul. Concentração: Rua Santa Cruz

– 14h às 19h – Bloco Confraternidade. Concentração: Av. Aratãs com a Al. Anapurus

– 14h às 18h30 – Bloco da Preta (na foto acima) Concentração: Avenida Pedro Álvares Cabral, 220