Vila Clementino tem posto para doação de sangue

No dia 14 de junho foi celebrado o Dia Mundial do(a) Doador(a) de Sangue, data que reconhece a generosidade de quem contribui para salvar vidas por meio da doação. Na Unifesp, localizada na Vila Clementino, bem acessível pelo metrô, esse gesto de solidariedade ganha ainda mais relevância com o trabalho desenvolvido pelo Hemocentro, referência em hemoterapia e hematologia na cidade de São Paulo.

Vinculado à Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp), o Hemocentro é responsável, além da coleta de sangue, pela realização de exames especializados, transfusões e suporte à tratamentos clínicos complexos, como os de doenças hematológicas e oncológicas. Também atende pacientes internados(as) no Hospital São Paulo (HSP/HU Unifesp) e abastece mais seis hospitais: Hospital do Rim (HRim), Hospital Geral de Guarulhos, Hospital Geral de Pirajussara, Hospital Estadual de Diadema, Hospital Vila Maria e Hospital Brigadeiro.

Você sabia que, fora o sangue, também é possível salvar vidas por meio da doação de plaquetas e do cadastro para doação de medula óssea?

Plaquetas

A doação de plaquetas é realizada por meio de um procedimento chamado aférese, que separa e coleta especificamente esse componente do sangue, fundamental para o tratamento de pacientes com leucemia, câncer, transplantes e vítimas de traumas graves.

Durante a aférese, o sangue é retirado do doador, passa por uma máquina que separa as plaquetas e devolve os demais componentes ao corpo, em um processo que dura cerca de 90 minutos e é totalmente seguro. Diferente da doação de sangue convencional, e graças à rápida reposição natural pelo organismo, as plaquetas podem ser doadas com uma maior frequência: a cada 48 horas, até um máximo de 24 vezes por ano. Para doar, é necessário atender aos mesmos critérios básicos da doação de sangue, além de algumas condições específicas, como não ter tomado aspirina ou anti-inflamatórios nos três dias anteriores e apresentar bom acesso venoso.

Medula óssea

O Hemocentro da Unifesp também realiza o cadastro de voluntários(as) interessados(as) em doar medula óssea, um ato que pode significar a chance de vida para pacientes com doenças graves, como leucemias e outras enfermidades do sangue. A instituição é uma das unidades habilitadas a cadastrar doadores(as) no Registro Nacional de Doadores(as) Voluntários(as) de Medula Óssea (Redome), que cruza informações genéticas entre doadores(as) e pacientes de todo o país e do exterior.

O processo é simples: basta ter entre 18 e 35 anos, estar em boas condições de saúde e comparecer ao hemocentro com um documento oficial com foto. Uma pequena amostra de sangue é colhida para análise de compatibilidade, e os dados do(a) voluntário(a) permanecem no sistema até os 60 anos de idade. Caso haja compatibilidade com algum(a) paciente, o(a) doador(a) é contatado para exames complementares e, se confirmar a disposição, realiza o procedimento, que é seguro e acompanhado por equipe especializada.

Serviço: Endereço: Rua Diogo de Faria, 824 – Vila Clementino (Estacionamento gratuito para doadores. Horário de atendimento: De segunda a sexta, das 8h às 17h30, e aos sábados, das 8h às 12h. Agendamento e informações: (11) 5576-4240 (ramal 1) ou WhatsApp: (11) 97124-7351