Vila Clementino tem Delegacia da Mulher 24h

Inaugurada em agosto de 1985 na região central da capital paulista, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Paulo representa um marco histórico no país. E a segunda do gênero foi criada na Vila Clementino, junto à 16a Delegacia de Polícia, na Avenida Onze de Junho – que está lá até hoje, funcionando 24 horas. Pioneira no atendimento especializado a vítimas de violência doméstica e sexual, a DDM transformou a atuação da Polícia Civil.Quatro décadas depois, a celebração destaca a evolução da rede de proteção no Estado, que atualmente é a maior do Brasil, com 142 DDMs em funcionamento, sendo 18 abertas 24 horas. O atendimento também é ampliado por meio da DDM Online e de 170 Salas DDM, espaços instalados em outras delegacias para acolhimento presencial e por videoconferência.

A estrutura das DDMs também evoluiu. Hoje, há também 164 salas instaladas em plantões policiais 24h com atendimento especializado para mulheres. Somente nesta gestão, foram 100 novas delas, expansão de 164,5%.

A primeira Delegacia de Defesa da Mulher se localizava na região do Parque Dom Pedro, no centro da cidade de São Paulo. Lá, trabalhavam 13 mulheres, entre delegadas, investigadoras, carcereiras e escrivãs. A 1ª DDM mudou de endereço em 2019 e hoje está na região do Cambuci.

Um dos diferenciais das DDMs é o atendimento multidisciplinar. Além de policiais, as unidades possuem profissionais como assistentes sociais. A mulher que passa por lá também recebe assistência jurídica, se necessário.

Aquele era o início de uma série de políticas de proteção à mulher em São Paulo. Com as DDMs, passou-se a ter um conhecimento mais amplo e aprofundado sobre o cenário da violência contra a mulher. Além disso, a iniciativa de São Paulo foi referência nacional: hoje, todos os estados da federação contam com uma delegacia especializada na defesa da mulher.

Rosmary Corrêa, 75 anos, conhecida como delegada Rose, liderava a primeira delegacia da mulher. Ela lembra da fila de cerca de 500 mulheres que aguardavam atendimento no dia seguinte à inauguração. “Olhamos todas elas sem saber como atender a ânsia daquelas mulheres que, a partir da criação de uma delegacia para elas, queriam resolver um problema muitas vezes de anos. Nem deu tempo de pensar, começamos o atendimento”, conta Rose.

“A DDM foi a primeira política pública do país para a mulher. Não tínhamos números nem estatísticas”, lembra Rosmary. A gestão atual do Governo de São Paulo reforçou as equipes das DDMs com 473 policiais, entre investigadores, escrivães e delegados.

No primeiro semestre de 2025, as DDMs foram responsáveis por 6,9 mil prisões, um aumento de 37,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O número total de inquéritos instaurados foi de 61,2 mil, alta de 26,9% em relação ao ano passado.

A 2° DDM Sul fica na Avenida 11 de junho, 89, térreo – Saúde. Fone: (11) 5084-2579