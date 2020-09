Vila Clementino tem bazar beneficente permanente no Instituto Jô Clemente

Uma das instituições mais antigas e conhecidas da Vila Clementino mudou de nome há quase um ano, mas muita gente ainda não sabe. A antiga APAE-SP, com sede na Rua Loefgreen, passou a se chamar Instituto Jo Clemente, no final de 2019, em homenagem à sua fundadora.

Prestes a completar 60 anos – em abril de 2021 – o Instituto é mais um dos que tem encontrado dificuldades para manter o nível de doações e voluntariado alcançado antes da pandemia.

Mas, nem só doações em dinheiro são bem vindas. Um dos destaques do trabalho é o bazar permanente mantido pelo Instituto. Os recursos arrecadados com a venda dos produtos são revertidos para o atendimento, apoio e inclusão às pessoas com deficiência intelectual.

Para quem mora em bairros próximos, fica ainda mais fácil contribuir – seja comprando peças ali disponíveis, seja doando itens em bom estado de conservação ou mesmo novos.

O Instituto faz a retirada de produtos, mas é preciso combinar antecipadamente.

As doações estão sujeitas à prévia avaliação através do envio de foto via e-mail ou no momento da retirada. Caso o objeto não esteja em bom estado, nosso motorista está autorizado a não retirar a doação.

Para agendar a retirada da sua doação de produtos ou obter mais informações ligue para (11) 5080-7187 ou envie e-mail para: doe@ijc.org.br.

O bazar chega a oferecer cerca de 10 mil itens, Cerca de 10 mil itens novos e seminovos – entre roupas, sapatos, bijuterias, alimentos, materiais escolares, de escritórios, móveis, eletrodomésticos, acessórios, produtos de higiene e limpeza.

Os descontos podem chegar até 70% comparados aos valores de mercado, com os preços dos produtos variam de R$ 1 a R$ 1.500 ou mais e os pagamentos podem ser feitos em dinheiro, cartão de crédito, débito e Good Card – exclusivo para funcionários.

O Bazar está reaberto e funciona aberto de terça a sexta-feira, das 9h às 15h, na Rua Leandro Dupret, 619 – Vila Clementino.

Em épocas próximas a dataqs importantes, o Instituto costuma promover edições especiais, como o Bazar de Natal ou dia das Mães – fique atento às divulgações em redes sociais.

O Instituto

O Instituto Jô Clemente é uma Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos que há 59 anos previne e promove a saúde das pessoas com deficiência intelectual, além de apoiar a sua inclusão social e a defesa de seus direitos, produzindo e disseminando conhecimento. Atua desde o nascimento ao processo de envelhecimento, propiciando o desenvolvimento de habilidades e potencialidades que favoreçam a escolaridade e o emprego apoiado, além de oferecer assessoria jurídica às famílias acerca dos direitos das pessoas com deficiência intelectual. Pioneiro no Teste do Pezinho no Brasil e credenciado pelo Ministério da Saúde como Serviço de Referência em Triagem Neonatal, o Laboratório do Instituto Jô Clemente é o maior do Brasil em número de exames realizados. Por meio do CEPI – Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do Instituto Jô Clemente, a Organização gera e dissemina conhecimento científico sobre deficiência intelectual com pesquisas e cursos de formação.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 5080-7000, pelo site www.ijc.org.br