Vila Clementino tem ambulatório para refugiados

O Hospital São Paulo (HSP/Unifesp) inaugurou o primeiro ambulatório médico destinado à saúde do refugiado, do Núcleo de Assistência à Saúde do Refugiado na capital paulista. Localizado na Vila Clementino, disponibilizará consultas, exames e cirurgias a pessoas refugiadas no Brasil e será específico para prestar atendimento a essa população. Os agendamentos para as consultas serão feitos por e-mail e telefone.

O ambulatório possui consultórios pediátrico, adulto e odontológico, e contará com diversos profissionais voluntários das especialidades de Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Clínica Médica, Urologia, Otorrinolaringologia, Ortopedia, Odontologia, entre outras. Além disso, o serviço terá o apoio de tradutores voluntários, que auxiliarão os atendimentos interpretando os idiomas de inglês, francês e árabe.

“O nosso serviço foi criado para cumprir o dever humanitário de oferecer acesso à saúde de forma universal aos refugiados abrigados no país. Os profissionais envolvidos são extremamente competentes e prestarão assistência com excelência aos pacientes atendidos”, afirma o coordenador do Núcleo de Assistência à Saúde do Refugiado e responsável pelo ambulatório, Dr. Murched Omar Taha.

Criado em julho do ano passado, o Núcleo de Assistência à Saúde do Refugiado do HSP atendeu 180 pessoas de 14 nacionalidades. A estimativa é que, com um ambulatório estabelecido, sejam feitos 100 atendimentos no local, o que representa aumento de 400% na oferta do serviço.

No Brasil, há mais de de 140 mil pessoas reconhecidas como refugiadas, segundo a 9ª edição do Anuário Refúgio em Números, organizado pela equipe do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), por meio de informações oficiais do Governo Federal.

O Ambulatório de Refugiados fica na Rua Botucatu, 611, Vila Clementino – São Paulo. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Os agendamentos e informações são feitos pelos telefones (11) 93038-0101 e (11) 97153-9986 ou pelo e-mail refugiadossaude@huhsp.org.br.