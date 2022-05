Vila Clementino sedia Campeonato de Atletismo

A 98ª edição do Campeonato Paulista de Atletismo será disputada a partir desta sexta-feira (27) no Estádio do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), equipamento da Prefeitura de São Paulo, administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME).

As competições começam às 8h e vão até domingo (29). Diferentemente do ano passado, a presença de público será permitida em 2022. Não há cobrança de ingresso.

O Campeonato Paulista de Atletismo contará com a participação de atletas de clubes do interior, litoral e da capital paulista.

A Federação Paulista de Atletismo recebeu ao todo 1.026 inscrições, contabilizando 1.909 participações de atletas federados à FPA. O evento é patrocinado pela Loterias Caixa. Grandes nomes do atletismo vão prestigiar a competição.

A entrada será pela Rua Pedro de Toledo, 1651, Vila Clementino, ao lado da estação AACD-Servidor do Metro – Linha Lilás.