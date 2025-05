Viaduto Mateus Torloni pode ser duplicado

São 55 obras estruturantes com quase R$ 20 bilhões de investimento. O Programa Melhoramentos de São Paulo, iniciativa de desenvolvimento estratégico com obras de viário, mobilidade, drenagem e requalificação da cidade, foi anunciado nos 100 dias do mandato do prefeito Ricardo Nunes e tem como objetivo anunciado preparar a cidade para as próximas décadas. Entre as obras listadas, várias são da região e o jornal SP Zona Sul está, a cada edição, abordando cada uma delas e as inovações prometidas.

Uma delas é um novo projeto viário para o entorno do São Paulo Expo. Desde sua inauguração, em 2016, o pavilhão de exposições tem vários eventos que provocam trânsito intenso nas redondezas. A situação dificulta tanto o acesso dos visitantes e expositores do local quanto dos moradores de bairros próximos.

Agora, no Programa Melhoramentos, uma das hipóteses consideradas é da duplicação do viaduto Mateus Torloni, além de criação de novas entradas, por outras vias além da Rodovia dos Imigrantes e do viaduto.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), as adequações viárias mencionadas serão custeadas pela Prefeitura e pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do convênio celebrado entre a SIURB e a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL).

Os recursos são provenientes das outorgas pagas pela concessionária do “SP Expo”, conforme previsto no artigo 6º da Lei Estadual nº 14.944/2013 e no Decreto Estadual nº 66.136/2021.

“Os estudos relativos ao acesso ao complexo de eventos pela Avenida Miguel Estéfano estão em andamento, bem como para a duplicação do viaduto existente”, informou a secretaria em nota.

A Prefeitura afirma que o objetivo é compatibilizar, ao máximo, o trânsito dos moradores do bairro com o tráfego gerado em dias de eventos.

Eventos atuais

A Prefeitura ainda pondera que, durante os eventos no SP Expo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realiza uma operação especial de trânsito para minimizar os impactos na região.

“São utilizados materiais para desvio, reservas de vagas e ações de fiscalização, adaptados ao atendimento desde o horário previsto para o início do evento até a dispersão total dos participantes. Em virtude das estimativas de público, são previstos bloqueios operacionais com agentes de apoio ao trânsito, conforme alinhamento entre a CET, o governo estadual e a comissão de moradores da região”.

O Jornal SP Zona Sul também questionou se a concessionária do SP Expo, a GL Events, deveria bancar os custos das novas obras, como acontece quando um grande empreendimento se instala, por se tornar um “pólo gerador det tráfego”.

Mas, a CET complementa que a Certidão de Diretrizes para o Polo Gerador do São Paulo Expo foi aprovada em setembro de 2015, não havendo pendências quanto aos trabalhos que deveriam ser executados.

Entre as medidas exigidas e cumpridas, a Companhia aponta a instalação de 4.970 vagas de estacionamento interno para todos os tipos de veículos. Além disso, podem ser realizadas obras de adequação geométrica das alças de acesso e saída do Viaduto Mateus Torloni, bem como a implantação e revitalização da sinalização horizontal e vertical.