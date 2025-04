Vereadores vão debater zona sul

Dando sequência ao giro pelos quatro cantos da cidade, a Câmara Municipal de São Paulo fará a segunda edição do Câmara na Rua na zona sul. O encontro está marcado para 26 de abril (sábado), a partir das 9h, no CEU Parelheiros. Criado pelo Ato nº 1.657/2025, o Câmara na Rua tem como objetivo aproximar o Legislativo paulistano da população, especialmente das comunidades periféricas, promovendo um diálogo aberto sobre as demandas locais.

Como o Câmara na Rua funciona?

O Câmara na Rua leva setores do Legislativo (Plenário, Comissões, Biblioteca, entre outros) para os CEUs (Centros Educacionais Unificados) da cidade, sempre no fim de cada mês. Assim, o cidadão que vive naquela região terá a oportunidade de contribuir com sugestões para melhorar a cidade.

Em uma espécie de feira interativa, os munícipes poderão tirar todas as dúvidas sobre o trabalho do Legislativo paulistano.

É uma ótima oportunidade para a comunidade falar diretamente com os vereadores.

Já na Tribuna Popular, os munícipes podem apresentar as demandas de interesse local, seguindo uma ordem cronológica de inscrição, e por até três minutos.

Além disso, antes de finalizar a sessão pública especial, o presidente da sessão poderá passar a palavra às autoridades presentes para eventuais esclarecimentos à população.

Criado para estreitar a relação entre a Câmara Municipal de São Paulo e o cidadão, o projeto Câmara na Rua agora tem um hotsite.

Na página, além de material informativo sobre o projeto, será possível acompanhar, ao vivo, as sessões públicas especiais e ainda encaminhar sugestões por meio de um formulário digital na aba “Envie suas sugestões”.

Foco na periferia

Por estar localizada no centro da cidade, a sede da Câmara de Vereadores pode parecer distante para muitas comunidades.

O Câmara na Rua foi pensado justamente para reduzir essa distância, levando a atuação legislativa para os bairros e fortalecendo a conexão com os cidadãos.

Além de aproximar o Legislativo da população, a iniciativa reforça o compromisso da Câmara em construir uma cidade mais participativa e democrática.

Transmissão

Para quem não puder estar presente, haverá transmissão ao vivo pelo canal 8.3 (TV aberta digital), canal 2.4 (multiprogramação da TV Cultura), no canal Câmara São Paulo no YouTube, além de cobertura pelas redes sociais.

Serviço:

Câmara na Rua na zona sul

Data: 26/4

Horário: 9h

Local: CEU Parelheiros – R. Terezinha do Prado Oliveira, 25, Jd. Novo Parelheiros