Vereadores ouvem população da zona sul

Saúde, saneamento básico e transporte: essas foram as principais demandas apresentadas no sábado (26/4) pela população que lotou o CEU Parelheiros – Professora Eneida Palma Leite, na zona sul, na 2ª edição do Câmara na Rua, projeto que visa aproximar o Legislativo paulistano da população, especialmente das comunidades periféricas, promovendo um diálogo aberto sobre as demandas locais.

Trinta pessoas se manifestaram durante cerca de duas horas na Tribuna Popular, espaço aberto no Câmara na Rua para os munícipes fazerem perguntas, opinarem e apresentarem demandas de interesse local aos vereadores e outras autoridades presentes. Além das falas, os presentes puderam se manifestar pelo hotsite do Câmara na Rua.

E grande parte das reivindicações apresentadas foram relacionadas à saúde. “Queremos garantir especialidade para consultas com especialistas, exames. O mais perto que temos é Capela do Socorro, mas a região já cresceu muito e não está dando conta da demanda”, falou Lindaura da Silva Maciel, conselheira da saúde da UBS (Unidade Básica de Saúde) de Parelheiros.

“Eu trabalho como transportador escolar e vejo o descaso da UBS do Recanto. Passo 6, 6h30 da manhã e vejo uma fila enorme. Sol, chuva, e eles lá esperando exames. Muitos deles, que estão em jejum, a gente vê a comunidade falar que não foi atendido ainda. Uma demanda grande que atende três bairros: Vilela, Recanto e Almeida. A gente pede que vocês possam ver e expandir mais UBSs aqui”, alertou Francisco Edvaldo Oliveira, integrante da Associação do Vilela.

“A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Parelheiros trouxe um grande benefício para a nossa região, mas a gente não pode esquecer das nossas UBSs. Precisamos fazer com que elas sejam melhor utilizadas e tenham farmácia também. Estamos precisando muito disso”, pediu Calison Silva Bispo, morador do bairro Papai Noel.

Ligado à temática da saúde, Francisco Queiroz Godinho, o professor Chicão, abordou a questão do saneamento básico da região. “Dos três copos de água que nós bebemos na capital, um copo sai de Parelheiros. E tem gente aqui que não tem torneira, porque não tem saneamento básico. A Sabesp não chegou lá, ele tem que beber água contaminada. Nós damos água para a capital, e a água não chega”, criticou.

Outras demandas

Outras reivindicações foram relacionadas à infraestrutura de transporte, exemplificada na fala de Paulo Tadeu do Santos, representante da Achave (Associação Comunitária Habitacional de Vargem Grande). “Eu moro em Vargem Grande e nós temos a Estrada de Vargem Grande 2, que está totalmente esburacada. E temos ônibus escolares de mais de 15 a 20 anos. Esses ônibus não aguentam levar e buscar nossas crianças da escola. Então, sugiro a pavimentação dessa via, a Vargem Grande 2, que agora se chama Avenida José Lutzenberger”.

Já Conceição Claudneya de Souza Maciel, moradora do Jardim Santo Alberto, pleiteou melhorias na iluminação. “A iluminação pública, as ruas são, em sua maioria, escuras. Parece uma coisa banal, mas é segurança pública para nós mulheres, que saímos 4 horas da manhã e chegamos meia-noite, 2 horas da manhã e não temos iluminação”, salientou.

Ana Paula Costa, moradora de Parelheiros, refletiu sobre a importância da participação social na política. “A minha vontade é de um dia estar aqui e falar de desenvolvimento econômico, sobre renda, distribuição, sobre empresas e empreendedores. Mas nós estamos aqui falando sobre o básico. Então, que nós saiamos daqui – nós, comunidade – conscientes e falando lá, quando chegar no bairro, na sua comunidade, no seu colégio, na sua igreja, no teu grupo, na tua ginástica, o que muitos vereadores aqui proporcionam. E falar: olha, você deveria estar lá”, declarou.

A população ainda apresentou demandas relacionadas à moradia; asfaltamento, pavimentação e calçadas; regularização fundiária; políticas públicas para juventude; funcionalismo público; esporte; turismo; e emprego e renda.

Apresentações culturais

Na abertura da Tribuna Popular, antes das manifestações dos inscritos, alunos de projetos de luta ministrados por voluntários do Núcleo de Esportes e Lazer do CEU Parelheiros fizeram uma apresentação à população presente.

Vereadores

Responsável pela condução dos trabalhos, o vereador Silvão Leite (UNIÃO) comentou as demandas apresentadas. “Eu acredito que foi um sucesso. Logicamente que é uma proposta muito nova, que é muito importante: de a gente aproximar e trazer o Legislativo até as margens da cidade, Parelheiros, inclusive, que fica a 40 quilômetros da Câmara. Eu acredito que a população entendeu a proposta, participou de uma forma muito efetiva, trouxe as suas manifestações e acho que foi uma discussão totalmente democrática. E tenho certeza que o ganho foi da comunidade. A comunidade aprendeu um pouco sobre a Câmara, como funciona a Câmara, os departamentos, qual o trabalho do vereador efetivamente nas comissões, no trâmite dos projetos, do início ao fim, e teve a oportunidade de fazer essa discussão muito bacana e produtiva”, avaliou Leite.

Na mesma linha, se manifestou o presidente da Câmara, vereador Ricardo Teixeira (UNIÃO). “Estou muito feliz, o público participante, os vereadores participantes, muita proposta, muita coisa boa viemos ouvir”, ressaltou. “E o principal: a população veio participar, muita gente aqui, a imprensa local. Estou muito feliz, tenho certeza que a população também está feliz”, concluiu Teixeira, pontuando que a próxima edição do Câmara na Rua será realizada no CEU Perus.

Representando a Câmara, também estiveram presentes os vereadores Alessandro Guedes (PT), Amanda Paschoal (PSOL), Amanda Vettorazzo (UNIÃO), Celso Giannazi (PSOL), Dheison Silva (PT), Ely Teruel (MDB), Isac Félix (PL), Janaina Paschoal (PP), João Ananias (PT), Keit Lima (PSOL), Kenji Ito (PODE), Luana Alves (PSOL), Luna Zarattini (PT), Marcelo Messias (MDB), Sargento Nantes (PP) e Zoe Martínez (PL).

As outras autoridades presentes foram: Marco Antonio Furchi, subprefeito de Parelheiros; Allan Souza Santos, ouvidor de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania; Flávia Aparecida da Silva Santos, subprefeita de M’Boi Mirim; Sonia Sueli Farina Leite, diretora regional de Educação Capela do Socorro; Amarilis Peres Rodrigues, gestora do CEU Parelheiros; e o ex-vereador Dalton Silvano.

A íntegra do Tribuna Popular pode ser conferida aqui.

