Vereadores irão aos CEUS para ouvir a população

A Câmara Municipal de São Paulo apresentou o projeto “Câmara na Rua”. A ideia do Legislativo paulistano é percorrer diversas regiões da capital paulista para ouvir as demandas locais. O principal objetivo é aproximar a Casa da população, em especial das pessoas que vivem na periferia.

“O Câmara na Rua é isso: É para levar uma sessão da Câmara para a periferia. A cidade de São Paulo é do tamanho de um país. A população mais longínqua aqui do centro nem sabe o que fazemos aqui, não tem conhecimento de onde fica a Câmara Municipal”, vereador Ricardo Teixeira (UNIÃO). “A ideia é aproximar lá na ponta, onde nós vereadores vamos, a Câmara como um todo – todas as áreas da Câmara estarão presentes também”.

O projeto vai levar a estrutura da Câmara aos CEUs (Centros Educacionais Unificados) da cidade, sempre no fim de cada mês, a partir de março. Ricardo Teixeira explicou que o Câmara na Rua vai proporcionar uma série de ações junto à população, levando conhecimento legislativo e abrindo espaço para os moradores locais falarem sobre as necessidades da região onde moram. “Vamos fazer debates, vamos fazer podcasts, vamos fazer feiras com estandes na periferia. E após estarmos lá, não vamos abandonar a população. Estamos criando aqui na Câmara um aplicativo para que o morador acompanhe tudo o que acontece na Câmara”.

“Vamos levar os vereadores, que vão falar até para a população entender as suas ideias. Mas, a população também terá espaço para colocar as suas ideias. Assim, também vamos ouvir. Vai ser um ping-pong, espero que muito bom”, disse Teixeira.