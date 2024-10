Vereador George Hato: compromisso com a saúde

O

vereador George Hato, médico e atualmente em seu terceiro mandato na Câmara Municipal de São Paulo, tem compromisso com a saúde pública e o incentivo ao esporte. Defensor de uma gestão voltada ao bem-estar, Hato quer promover um estilo de vida mais saudável e ativo para quem vive na cidade.

Concentra esforços na modernização e humanização do sistema público de saúde. “Nosso foco é garantir um atendimento olho no olho, onde você e sua família sejam acolhidos desde o momento em que entram na unidade de saúde”, diz. Ao lado do prefeito Ricardo Nunes, tem trabalhado para implementar melhorias em hospitais e postos de saúde.

Outra bandeira de seu mandato é o incentivo ao esporte para prevenir doenças e oferecer oportunidades educativas a crianças e jovens. Tem investido na construção e revitalização de equipamentos esportivos em parques, praças, CDCs e escolas, criando ambientes onde a população possa se exercitar gratuitamente e com segurança. “Estamos levando o esporte para todas as regiões”, destaca.

Filho do deputado Jooji Hato, George é atuante na comunidade Nikkei e um grande defensor da preservação e promoção da cultura japonesa.

É autor do projeto que substitui produtos ultraprocessados por alimentos saudáveis nas cantinas das escolas públicas e privadas.

Candidato a reeleição como vereador, segue com a proposta de continuar trabalhando por uma São Paulo mais saudável, segura e inclusiva, sob o lema “Mais Esporte, Menos Remédio”.

Nas redes sociais, visite @george15 ou o site georgehato.com.br