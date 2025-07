“Vem passarinhar”: projeto de observação de aves estará em parques da zona sul

O projeto Vem Passarinhar Sampa continua em 2025 com uma nova série de saídas gratuitas para a observação de aves nos parques municipais de São Paulo. A iniciativa convida pessoas de todas as idades a vivenciarem o contato com a natureza e com a biodiversidade urbana, com orientação de especialistas.

As atividades contam com o apoio da Divisão da Fauna Silvestre (DFS), da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), e incluem o uso de binóculos emprestados, auxílio de biólogos para identificação das espécies e registro das observações na plataforma eBird, que contribui para a ciência cidadã e gera dados usados por pesquisadores no monitoramento das aves.

Uma das novidades deste ano é o “Papo de Passarinho”, roda de conversa com especialistas sobre temas ligados à conservação da fauna, realizada após as caminhadas. Ao final de cada edição, os participantes são convidados a um café coletivo para troca de experiências.

Para participar, basta preencher o formulário de inscrição disponível nos canais oficiais da Prefeitura ou da organização parceira, SAVE Brasil. É recomendável o uso de roupas confortáveis, protetor solar e chapéu ou boné.

Próximas datas do calendário 2025:

• 26 de julho – Parque Municipal 9 de Julho (Zona Sul)

• 30 de agosto – Parque Municipal do Carmo – Olavo Egydio Setubal (Zona Leste)

• 27 de setembro – Parque Natural Municipal Varginha (Zona Sul)

• 18 de outubro – Parque Natural Municipal Cabeceiras do Aricanduva (Zona Leste)

• 29 de novembro – Parque Municipal Linear Consciência Negra (Zona Leste)

• 13 de dezembro – Parque Municipal Ibirapuera (Zona Sul)

Sobre o Vem Passarinhar Sampa

Criado em 2016, o projeto promove educação ambiental, engajamento comunitário e conscientização sobre a importância da conservação das aves e de seus habitats. A iniciativa fortalece o vínculo entre a população e os espaços verdes da

cidade, estimulando o sentimento de pertencimento e o cuidado com o território.