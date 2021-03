Vem aí a Fase Roxa? Governo estuda ampliar restrições

Suspensão de jogos esportivos – incluindo o futebol e o Campeonato Paulista -, suspensão de aulas e cultos presenciais, redução do horário de funcionamento de padarias, supermercados e postos de gasolina, além de diminuição da lista de atividades consideradas essenciais. Essas são algumas das medidas que o Governo do Estado está estudando implantar e que devem ser anunciadas em entrevista coletiva no início da tarde de hoje.

A medida pode ainda representar, por consequência, obviamente, a extensão da proibição de funiconamento do comércio tradicional – shopping centers, lojas, salões de beleza, academias, bares, restaurantes, cinemas, casas de eventos, parques etc.

Deve ser anunciada também a criação de novas vagas de UTI e enfermaria em hospitais ou tendas de campanhas montadas até em escolas.

A entrevista é exibida ao vivo por diversos canais. Quem quiser acompanhar, pode assistir pela TV Cultura ou usar a internet, nos seguintes canais oficiais do Governo de São Paulo nas redes sociais:

YouTube: http://www.youtube.com/governosp

Facebook: http://www.facebook.com/governosp

Vimeo: http://www.vimeo.com/governosp

Mixlr: http://mixlr.com/governosp

Twitter: http://twitter.com/governosp

Linkedin: linkedin.com/company/governosp

Instagram: instagram.com/governosp

Data: Quarta-feira, 10 de março de 2021

Horário: 12h45

Maior média de mortes do mundo

Ontem, dia 9 de março, o Brasil ultrapassou a média de mortes norte-americana e se tornou o país com maior número de mortes do planeta.

Enquanto nos Estados Unidos a vacinação acontece de forma acelerada, no Brasil menos de 5% da população está imunizada e a pandemia atinge níveis inéditos e dá indícios de que pode piorar ao longo do mês de março.

Só o Estado de São Paulo já registrou 62.101 óbitos e 2.134.020 casos confirmados durante toda a pandemia.

Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 1.898.463 pessoas estão recuperadas, sendo que 211.374 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

O Governo divulga que as taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 82,8% na Grande São Paulo e 82% no Estado, mas na prática há espera em vários municípios por um leito de UTI. O número de pacientes internados é de 20.314, sendo 11.342 em enfermaria e 8.972 em unidades de terapia intensiva, conforme dados desta terça-feira.

Hoje, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada, sendo 630 com um ou mais óbitos. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade, junto com o perfil, pode ser consultada também em: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.