Vegetarianos tem opções originais

Mais duas dicas para quem é vegetariano, vegano ou pelo menos quer fazer algumas refeições livres de carne ao longo da semana. O São Paulo Zona Sul está apresentando um roteiro com algumas opções deles.

Um dos mais famosos da região é o Lagoa Tropical, na Rua Borges Lagoa, 406 – na Vila Clementino. Informações e pedidos pelo telefone 5579-9228.

A casa ainda não está abrindo para almoço no local, mas com a pandemia investiu no serviço de entregas – a retirada também é possível.

Criatividade é a palavra chave na formação do cardápio diário, que tem opções em pratos prontos diversos, além de combos fit, saladas, sucos, chás…

É preciso ligar ou seguir a casa nas redes sociais para conferir tamanha variedade. Ali, é possível conferir que há alternativas como estrogonofe de shimeji ou de palmito, ceviche de abacate ou de banana/pepino/rabanete, lasanhas, massas diversas, pratos árabes…

No escondidinho tem pedidas bem saborosas como escondidinho de mandioquinha e proteína de soja, acompanhado de uma “saladona” e molho de mostarda e maracujá, totalmente vegano.

Entre as sobremesas, pudim de tapioca com morangos.

Outro bom restaurante fica no Jabaquara. Simples e eficiente, o Vila Sabor fica na Rua Helio Lourenço Cagno,20 (rua sem saída, altura do 664 da Av. Eng. Armando de Arruda Pereira – Metro Conceição – Telefone 5012-7469. Ali também o cardápio varia diariamente e tem sempre opções com arroz integral ou branco, risotos e grãos. Entre verduras e legumes, há opções cruas, refogadas, gratinadas…

As batatas são destaque em várias das receitas e há ainda tortas, sufles, quiches e massas diversas. A feijoada vegana é destaque na casa.