Vários tipos de plástico não são recicláveis: evite

O Brasil é um dos maiores consumidores de plástico do planeta e, consequentemente, um dos que mais descarta esse tipo de material. Já se sabe que este é um grande desafio da sociedade moderna – reduzir o consumo, ampliar a reciclagem e garantir destinação correta a todo tipo de plástico.

A principal atitude do consumidor moderno deve ser separar o plástico e encaminhar para a coleta seletiva. Verifique no site ecourbis.com.br, na aba “Horário da Coleta”, quando o caminhão passa em sua rua.

Mas, é importante saber que nem todo o plástico tem capacidade ou desperta interesse na indústria de reciclagem. Por isso, é importante evitar levar para casa alguns tipos de plástico.

O mais comum em nosso cotidiano é o descartável – talheres, copos, mexedores de café, canudos. No escritório, por exemplo, prefira ter uma caneca pessoal para uso recorrente.

Outro tipo cada vez mais comum de plástico usado em embalagens é daquelas caixas de plástico bem leve, fino e transparente, usadas em ovos, uvas e outras frutas. O mesmo vale para o isopor, que é também um tipo de plástico. De preferência, compre esses produtos em bases de papelão, que é reciclável, ou a granel, levando seu próprio recipiente.

Aliás, para evitar o plástico é importante recorrer a sacolas retornáveis, de tecido ou outro matrial resistente e de durabilidade. Evite também objetos de acrílico, que é um plástico com processo de reciclagem ainda muito complexo e caro.

Se possível, use escovas de dente feitas de bambu, material biodegradável, já que as feitas de plástico não tem reciclabilidade. A haste é feita de um tipo de plástico e as cerdas de outro.

O celofane e o plástico filme igualmente não são recicláveis e devem ser evitados. Em tempos de dispositivos digitais, selecione as fotos a serem impressas, já que qualquer papel plastificado, inclusive o fotográfico, não são recicláveis.