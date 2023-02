Vários ecopontos aceitam descarte de gesso

Quem faz uma pequena reforma em casa e precisa descartar placas de gesso fica em dúvida: o que fazer com esse material? Por muito tempo, os ecopontos aceitavam entulho, porém o gesso, por ser um material que contamina o meio ambiente e precisa de descarte adequado.

Mas, o que muitos ainda não sabem é que desde julho de 2021 alguns ecopontos da cidade estão preparados para receber esse tipo de material, seguindo as mesmas regras que valem para qualquer outro descarte nesses equipamentos municipais: com limite diário de um metro cúbico. O descarte é gratuito e os ecopontos têm horário expandido de funcionamento, incluindo fins de semana e feriados.

A iniciativa foi implantada inicialmente em 36 unidades espalhadas por diversas regiões da cidade e será expandida gradativamente para os demais Ecopontos.

Para a implantação da coleta de gesso nos Ecopontos, a Prefeitura realizou um projeto piloto por oito meses em algumas unidades para testar a viabilidade técnica e adesão da população. Durante esse período, foram recebidas e recicladas cerca de 8 mil toneladas de gesso.

A reciclagem do gesso é uma parceria da autarquia com a empresa Multiplus, primeira empresa especializada na reciclagem do material no Estado de São Paulo, que fará a coleta, transporte e tratamento do gesso.

“A reciclagem do gesso é uma alternativa 100% eficiente e sustentável para o meio ambiente. Pelo tratamento do material, é possível diminuir os impactos ambientais do processo de extração da pedra de gesso (gipsita) e oferecer destinação correta para diminuir o descarte irregular do material”, conta Felipe Montanini, Gerente Comercial da Multiplus.

Na prática, após a coleta do gesso nos Ecopontos, a empresa Multiplus realiza o processo industrial para reciclagem, com a separação do gesso de materiais contaminantes, onde é reaproveitado 100% dos resíduos. Com isso, o gesso reciclado retorna a cadeia produtiva como matéria-prima para os setores da agricultura e construção civil.

Endereços dos Ecopontos que recebem o gesso:

Zona Sul

+Ecoponto Vicente Rao: Av. Professor Vicente Rao, 308 – Santo Amaro

+Ecoponto Cidade Saudável: R. Ptolomeu, 869 – Jardim São Luís

+Ecoponto Vila das Belezas: R. Campo Novo do Sul, 500 – Vila Andrade

+Ecoponto Piraporinha: R. João de Abreu, 326 – Jardim das Flores

Zona Sudeste

+Ecoponto Mirandópolis: Av. Sen. Casemiro da Rocha, 1220 – Mirandópolis

+Ecoponto Anhaia Mello: Rua da Prece, nº 296, Altura do nº 2000 da Av. Prof. Luis Ignácio de Anhaia Mello

+Ecoponto Tereza Cristina: Av. Teresa Cristina, 10 – Ipiranga

+Ecoponto Vila Industrial: R. Umari, 49 – São Lucas – São Paulo

+Ecoponto São Lucas: R. Florêncio Sanches, 307 – Vila Prudente

+Ecoponto Jabaquara: Rua Jupatis, 140 – Vila Mira

Zona Central

+Ecoponto Cambuci: Av. Dom Pedro I, 4900 – Vila Monumento

+Ecoponto Bela Vista: R. Quatorze de Julho, altura do n° 51 – Bela Vista

+Ecoponto Glicério: Embaixo do viaduto do Glicério

+Ecoponto Bresser: Praça Giuseppe Cesari, 54 – Brás

Zona Norte

+Ecoponto Tiquatira: Av. Governador Carvalho Pinto S/N x Rua Amorim Diniz, Altura do n° 456 Jardim Mariana

+Ecoponto Vila Guilherme: Rua José Bernardo Pinto, 1480 – Vila Guilherme

+Ecoponto Santana: Av. Zaki Narchi, 629 – Carandiru

+Ecoponto Vigário de Godói: Rua Vigário de Godoi, 480 – Vila Zat

+Ecoponto Conego José Salomon: Av. Cônego José Salomon, 861 – Vila Portugal

+Ecoponto Anselmo Machado: Av.Paulo Lincoln do Valle Pontin, Alt n° 550 – Jaçanã

+Ecoponto Freguesia do Ó: R. Souza Filho, 690 – Vila Arcádia

+Ecoponto Bandeirantes: R. Itaiquara, 237 – Parque Monteiro Soares

+Ecoponto Vila Nova Cachoeirinha: Rua Felix Alves Pereira, 113 – Vila Nova Cachoeirinha

Zona Leste

+Ecoponto Vila Matilde: Rua Mateus de Siqueira, 372 – Cidade Patriarca

+Ecoponto Tatuapé: Av. Salim Farah Maluf, 179 – Tatuapé

+Ecoponto Astarte: Rua Astarté, 500 – Vila Carrão

+Ecoponto Mãe Preta: Av. Dama Entre Verdes, 26 – Jardim dos Ipês

+Ecoponto Osvaldo Valle Cordeiro: Av. Osvaldo Valle Cordeiro, 405 – Jardim Brasília

+Ecoponto Jardim Helena: Rua Cosme dos Santos com a Rua Macapera – Jd. São Martinho

+Ecoponto Jardim Romano: Rua Duarte Martins Mourão, 307.

+Ecoponto Itaqueruna: Rua Domitilia d’Abril, 92 – Cidade Nova São Miguel

+Ecoponto Vila Luísa: R. Manoel Graça, altura do n° 191 – Guaiauna

+Ecoponto Viaduto Eng. Alberto Badra: Avenida Aricanduva, 200 – Vila Califórnia

+Ecoponto Jd Lapena: R. Rafael Zimbardi, 49 – Jardim Nair

+Ecoponto Cohab Artur Alvim: Av. Padre Estanislau de Campos, 56 – Conj. Hab. Padre Manoel da Nóbrega.

Zona Oeste

+Ecoponto Berrini: Praça do Cancioneiro, 15 – Cidade Monções