Variedade de temas marcou Câmara na Rua em Paraisópolis

O CEU Paraisópolis recebeu a 7ª edição do Câmara na Rua. Na Tribuna Popular, os moradores puderam fazer suas reivindicações. Os principais temas citados foram educação, saúde, urbanismo, esporte, cultura e o orçamento destinado à região em 2026.

Os trabalhos foram abertos pelo presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Ricardo Teixeira (UNIÃO), que disse que a capital paulista é muito grande e muitas pessoas nem sabem onde fica o Palácio Anchieta.

Demandas da população

O conselheiro do CEI Monsenhor Jonas Abib, Rony Peterson Pinheiro da Silva, pediu mais atenção para as crianças neurodivergentes da unidade de educação. “A estrutura é linda, mas é preciso ter um olhar pedagógico. As crianças estão em processo de pré-alfabetização, elas fazem colagem, leitura, fazendo os trabalhos, mas tudo no chão, crianças de 4, 5 anos não têm carteiras nas salas. Eu precisei ficar brigando um ano para ter uma cortina porque meu filho e outras crianças tiveram insolação. Você faz a queixa na Prefeitura, que manda falar na DRE (Diretoria Regional de Ensino), e ninguém toma uma providência”, reclamou.

O morador de Paraisópolis, Marcos Antônio Melo dos Santos, falou do projeto de urbanização das vielas do bairro. “O projeto foi parado entre 2010 e 2012, e precisamos de novos projetos. Precisa ter a urbanização não só das ruas, dos lugares bonitos, mas tem que urbanizar as vielas. É preciso dar atenção para a parte da energia elétrica, quando chove na comunidade, tem tido muito problema, não só aqui, mas toda a região. Qualquer chuva, tem problema por aqui”, comentou.

O esporte foi abordado na fala do representante da comunidade Jardim Colombo e do Clube Pequeninos do Jockey, Raimundo José de Santana. “Eu peço mais apoio para as crianças que não têm condições financeiras, para que elas possam comprar uma chuteira, um short, um meião, e também apoio para que a gente abra mais espaço para as crianças que mais necessitam”, pediu.

O orçamento da cidade de São Paulo foi citado pelo conselheiro participativo municipal do Campo Limpo, Marcos Antônio Melo dos Santos. “Os R$ 10 milhões para Paraisópolis é pouco porque tem Campo Limpo, Paraisópolis, Vila Andrade e uma parte do Capão Redondo e R$ 10 milhões não são nada. Lutem para aumentar esses R$ 10 milhões, porque só assim vai melhorar”, pontuou.

O também conselheiro do CPM Campo Limpo, Teles Rios, destacou que representa o povo pobre, preto, periférico e os idosos. “Eu vim sugerir que vocês executem políticas socioculturais. Nas comunidades, nós temos os adultos, que estão nas suas lutas, e os jovens e os idosos, que estão abandonados. Nós precisamos trazer cultura, lazer, educação. Os jovens não estão mais indo para a escola, eles ficam no celular buscando jogos de azar. Nós precisamos de cultura. E os idosos são vistos como uma peça velha, não são respeitados”, comentou.

A coordenadora do Conselho Participativo Municipal e do CADES (Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) do Campo Limpo, Rosângela Souza, pediu uma atenção especial para a Subprefeitura do Campo Limpo que, segundo ela, é a maior da cidade. “São 700 mil habitantes, com muitas áreas de riscos, muitos domicílios em comunidades. Nós já temos grandes projetos, mas estão parados, como o PIU Jurubatuba que está aprovado, mas precisamos dar foco para isso”, disse.