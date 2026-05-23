Valorize o trabalhador da limpeza urbana

Dia 16 de Maio foi celebrado o Dia Nacional do Trabalhador em Limpeza Urbana e, como todos os anos, esses profissionais essenciais para a manutenção da cidade foram homenageados pela Prefeitura de São Paulo, pela Ecourbis – concessionária responsável pela coleta de resíduos nas zonas sul e leste da capital paulista – e pelo Siemaco – SP (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo).

Entretanto, deve ser diária a tarefa de valorizar o trabalho de coletores, motoristas, profissionais que atuam em centrais de triagem e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, entre tantos outros envolvidos no processo de coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos, o que inclui trabalhadores em estações de transbordo e nos aterros sanitários.

O que cada morador da cidade pode fazer para, rotineiramente, contribuir com os serviços prestados pelos trabalhadores da limpeza urbana?

São várias atitudes bem simples e que facilitam a rotina das equipes, representando respeito à atuação delas, mas também contribuindo para os bons resultados dos serviços.

1. Separe o lixo em dois

A primeira forma de auxiliar o trabalhador de limpeza urbana é separando os resíduos gerados diariamente em casa. O “lixo” comum é composto por sobras de alimentos, sujeira da limpeza doméstica, lixeira do banheiro (fraldas, absorventes, papel higiênico, hastes de algodão, cabelos, etc), bitucas de cigarro, fezes de animais, papel sujo ou engordurado.

Já os materiais recicláveis podem ser todos colocados em um único recipiente. Em geral, são embalagens como caixas de papelão ou cartonadas (tipo tetra pak), garrafas, potes, latas, enfim, tudo que for de metal (alumínio ou ferro), vidro, plástico.

Esse material será triado por cooperativas ou nas centrais mecanizadas, vendido para indústrias de transformação e voltará ao mercado na forma de novos produtos, garantindo redução da extração de matéria prima, menor uso de energia e redução na ocupação do espaço em aterros sanitários. E mais: ainda vai gerar renda para famílias de pessoas que participam de cooperativas de reciclagem.

Para saber quando cada um desses serviços é prestado pela concessionária em sua rua, basta acessar o site – www.ecourbis.com.br – e conferir pela ferramenta Horário da Coleta as datas e horários das equipes de coleta seletiva ou coleta comum.

E nunca misture rejeitos, sujeira e lixo comum, material contaminante (tintas, remédios, líquidos perigosos, óleo de fritura) ao material reciclável, porque pode comprometer todo o processo.

2. Atenção ao momento certo

Verificar o horário da coleta em sua rua no site é importante não apenas para encaminhar cada material para a equipe correta – resíduos comuns ou coleta seletiva de recicláveis.

Os sacos com resíduos devem ser colocados na calçada apenas na data em que serão coletados, com no máximo duas horas de antecedência. Assim, evita-se que sejam levados pela enxurrada, atacados por animais ou vândalos.

A atenção ao horário também agiliza o trabal²ho dos coletores: é inadequado “correr atrás” dos profissionais quando ouve a passagem do caminhão. Nesses casos, aguarde a próxima data prevista. Em dias de chuvas fortes, também pondere a necessidade de deixar o lixo para coleta ou se é melhor recolher e aguardar por mais dois ou três dias.

Deixe também os sacos de lixo em posição fácil de enxergar, não “escondido” atrás de árvores, carros ou muretas. E mantenha também em ponto que não pode ser alcançado por animais. Cuidado, inclusive, com cães bravos, para que não haja risco de atacarem as equipes.

3. Acondicione corretamente

Para que a coleta aconteça tranquilamente, tanto os materiais recicláveis quanto os resíduos comuns devem ser embalados corretamente.

Use sempre sacos de lixo resistentes, não encha demais e faça nós fortes. Evite líquidos nos sacos, bem como materiais perfurocortantes. Nesses casos, recorra a uma garrafa pet ou pote de plástico, por exemplo, para colocar espetos de carne, agulhas, cacos de vidro, resíduos que contenham caldos ou outros líquidos, como sobras de sopa ou feijão.

Especialmente em dias com previsão de chuva, evite caixas de papelão que podem se desmanchar.

4. Circulação dos caminhões

Os motoristas de caminhões que executam a coleta de resíduos na cidade também são profissionais essenciais para a limpeza pública. Assim, é essencial saber como respeitar e contribuir com o trabalho desses profissionais.

No caso das equipes de coleta comum de resíduos e coleta seletiva, o mais importante é manter distância dos veículos e coletores, só ultrapassar com segurança em locais que permitam esse tipo de manobra e não buzinar. As equipes sempre se preocupam com a fluidez e se distanciam para que as ultrapassagens ocorram com tranquilidade.

Atualmente, em vários bairros da Subprefeitura de Vila Mariana foi instituída a coleta mecanizada de resíduos. Esse novo modelo acontece naquelas ruas onde estão instalados contêneires azuis, que são erguidos por braços mecânicos dos caminhões de coleta com sistema de carga lateral. A partir da primeira semana de junho, os caminhões com sistema de carga traseira deixarão de circular nas vias onde foram instalados os contêineres azuis.

Em vias assim, não haverá, portanto mais equipes de coletores, só os motoristas e um profissional coletor de apoio em cada caminhão de carga lateral. Esse novo modelo é mais moderno e ágil, já que os moradores podem levar os resíduos a qualquer horário, em qualquer data. Os contêineres são esvaziados três vezes por semana, ou seja, foi mantida a mesma frequência da coleta porta a porta. O processo de coleta mecanizada pelos caminhões de carga lateral leva menos de um minuto para ser finalizado.

A Ecourbis ainda alerta que os contêineres nos locais não podem, em hipótese alguma, ser retirados de onde foram instalados.

A escolha desses pontos foi feita com base em critérios técnicos que levam em consideração não somente o trânsito da via mas também a existência de árvores, fiação aérea, a facilidade de acesso dos pedestres que vão depositar ali os sacos de lixo em qualquer dia ou horário e outros fatores que poderiam atrapalhar a coleta mecanizada.