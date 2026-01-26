Vacinação contra sarampo é intensificada na cidade

A vacinação contra o está sendo intensificada na cidade de São Paulo – bem como em todo o estado – desde 12 de janeiro. Agora, a imunização é ofertada também em locais de grande circulação de pessoas, como terminais de ônibus e de trens, estações de metrô, shoppings e o Aeroporto de Congonhas, em todas as regiões da cidade. A mobilização tem como objetivo atualizar o esquema vacinal da população, garantindo que pessoas ainda não vacinadas recebam o imunizante. Para conferir os locais, acesse o link.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, entre os dias 12 e 16 de janeiro, a atividade será intensificada com ações extramuros. Já entre os dias 19 e 23 de janeiro, as ações serão direcionadas a grupos específicos, como trabalhadores da segurança pública, dos transportes e da rede hoteleira. A vacina contra a febre amarela também estará disponível e será aplicada de acordo com a avaliação individual.

Dia D de vacinação

No dia 24 de janeiro, um sábado, será realizado o Dia D de vacinação contra o sarampo com todas as Unidades Básicas de Saúde, abertas das 8h às 17h. Também serão montados postos extramuros em locais estratégicos.

Além das ações programadas, os imunizantes são aplicados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, no mesmo horário, nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBS Integradas. A população pode localizar a unidade mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde, clicando aqui.