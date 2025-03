Vacinação contra raiva de cães e gatos pode ser feita ano todo

Adotar um pet é tudo de bom. Mas sempre envolve responsabilidades diversas. Animais de estimação são seres vivos que precisam de atenção, comida, carinho, cuidados de saúde… E uma das principais responsabilidades é manter a carteira de vacinação em dia, em especial a imunização contra raiva. A Prefeitura acaba de promover a Semana de Intensificação de Vacinação contra a Raiva, organizada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), com o objetivo de ampliar o acesso à vacinação e garantir o controle da raiva nos cães e gatos da capital. Mas, quem perdeu o evento, ainda pode atualizar esse tratamento.

A cidade conta com 18 postos permanentes de vacinação, em que a vacina é disponibilizada gratuitamente. Vale ressaltar que a tradicional campanha de vacinação contra raiva, que acontecia normalmente em agosto de cada ano em centenas de pontos espalhados pela cidade, não acontece mais. Mas isso não tira a obrigação dos tutores de buscar a imunização, seja em pontos públicos ou particulares.

Embora a raiva esteja controlada em cães e gatos, isso não isenta a vacinação anual que, além de obrigatória por lei, é o fator de maior relevância para garantir a manutenção de controle da raiva nas populações de cães e gatos e por consequência para a população humana.

O município de São Paulo oferece vacinação contra raiva para cães e gatos em Posto Permanente na Divisão de Vigilância de Zoonoses e outros disponibilizados na UVIS.

O proprietário deve identificar, no comprovante de vacinação, o nome do animal e nº do Registro Geral Animal – RGA. Este comprovante é um documento, atestando a vacinação contra a raiva do seu animal, com validade de um ano e necessário para obtenção do RGA.

O principal dele é a própria Divisão de Vigilância de Zoonoses, onde é possível também fazer a adoção, microchipagem e RG animal. Fica na zona norte, em Santana, na R. Santa Eulália, 86, que funciona de segunda a sexta, das 09h às 16h, sábados,

Confira a relação de outros postos nas zonas sul e sudeste:

UVIS Jabaquara/Vila Mariana: Av. Santa Catarina, 2331; Atende de 2ª a 6ª, das 08h às 15h. Telefone: 5084-5372

UVIS M´Boi Mirim – Rua Baldomero Carqueja, 60; Atende de 2ª a 6ª, das 09h às 15h. Telefone: 5819-7842

UVIS Santo Amaro / Cidade Ademar – Rua Maria Cuofono Salzano, 185; Atende de 2ª a 6ª, das 09h às 15h. Telefone: 5671-4224

UVIS Parelheiros – Rua Cristina Schunck Klein, 23; Atende de 2ª a 6ª, das 09h às 15h. Telefone: 5920-2779

UVIS Campo Limpo – Av. Comendador Sant’Anna, 676 – Capão Redondo; Atende de 2ª a 6ª, das 09h às 15h

Informações úteis

– A partir dos três (03) meses de idade, cães e gatos saudáveis devem ser vacinados contra raiva;

– A vacinação é anual;

– Cães e gatos devem estar saudáveis, animais com diarreias, em tratamento ou convalescendo de cirurgias devem aguardar a recuperação;

– Ofereça água e alimentação, normalmente, após a vacinação;

– Banho deve ser normal.

– Cães devem ser conduzidos por pessoas com idade e porte adequados para o manejo do animal;

– Cães bravios ou mordedores, de qualquer espécie, devem utilizar focinheira apropriada;

– Os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas e em segurança.