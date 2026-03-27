Vacinação contra gripe começa nesse sábado, 28/03, na capital

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realiza Dia D de Vacinação contra a Influenza e inicia a estratégia de imunização contra o vírus neste sábado, 28 de março, nas 481 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, que estarão abertas das 8h às 17h realizando, inclusive, o Avança Saúde – Mulher. A vacina tem como objetivo reduzir complicações, internações e a mortalidade decorrentes de infecções pelo vírus da influenza.

Neste primeiro momento, o imunizante será oferecido aos públicos prioritários, sendo: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e pessoas com 60 anos ou mais. Também podem se vacinar: povos indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua; pessoas com deficiência permanente; pessoas com doenças crônicas; trabalhadores da saúde e da educação (do ensino básico ao superior); profissionais das forças de segurança, salvamento e CET; profissionais das Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros, urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; trabalhadores dos Correios; população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional; além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

“O objetivo da imunização é reduzir complicações decorrentes de infecções pelo vírus da influenza, principalmente entre os grupos mais vulneráveis”, comenta o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

A partir da próxima semana (30 de março) a vacinação contra a influenza estará disponível nas UBSs de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e, aos sábados e feriados, nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas da capital, no mesmo horário. A população pode encontrar o serviço mais próximo por meio da plataforma Busca Saúde.

Estratégia 2025

A cobertura vacinal contra a influenza entre os grupos prioritários, durante a estratégia de 2025, atingiu 61,33%, sendo: 69,12% em crianças de 6 meses a menores de 6 anos; 79,18% em gestantes e puérperas; e 57,89% em pessoas com 60 anos ou mais. A meta é de 90%.