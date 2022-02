Vacinação contra covid segue na cidade

A vacinação contra a Covid-19 estará disponível no fim de semana e feriado de Carnaval em postos específicos da capital. No sábado (26), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizará a imunização nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, das 8h às 19h, para aplicação de primeira (D1), segunda (D2) e dose adicional (DA). Poderão se vacinar crianças de 5 a 11 anos de idade, adolescentes e adultos.

No domingo (27), a vacinação ocorrerá exclusivamente aos adolescentes e adultos, entre 8h e 16h, nas farmácias parceiras da avenida Paulista (nos números 2.371 e 266) e, das 8h às 17h, nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo, Villa-Lobos (aberto das 11h às 16h), da Independência e da Juventude. Não haverá vacinação no parque Ceret.

Na segunda e terça-feira (28 de fevereiro e 1º de março), a vacinação ocorrerá nas AMAs/UBSs Integradas, das 8h às 19h, para crianças de 5 a 11 anos, adolescentes e adultos.

Na Quarta-feira de Cinzas (2), a vacinação estará disponível nas AMAs/UBSs Integradas das 8h às 19h. A partir do meio-dia, toda a rede volta a vacinar: UBSs até as 19h, e megapostos e drive-thrus até as 17h.

As crianças devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos e apresentar documento de identificação (preferencialmente CPF), carteirinha de vacinação e comprovante de endereço. Em crianças com 5 anos de idade ou imunossuprimidas, segue sendo aplicada exclusivamente a Pfizer pediátrica. Os imunossuprimidos devem apresentar documentação médica que comprove a condição.

Até esta quarta-feira (23), foram aplicadas 28.050.934 de doses de vacina contra a Covid-19 na capital, sendo 11.591.150 primeiras doses (D1), 10.307.885 segundas doses (D2), 5.812.792 doses adicionais (DAs) e 339.107 doses únicas (DUs). A cobertura vacinal da população com mais de 18 anos está em 109,9% para D1+DU, em 105,5% para D2+DU e em 63,0% para DA.

Em adolescentes, de 12 a 17 anos, foram aplicadas 967.464 D1, representando uma cobertura vacinal de 114,8%, e 829.944 D2, com cobertura vacinal de 98,3%. Em crianças de 5 a 11, foram aplicadas 822.220 D1, com cobertura vacinal de 75,9%, e 75.436 D2, com cobertura de 7%.

Desde segunda-feira (21), a vacinação infantil ocorre também nas escolas municipais, com busca ativa para quem ainda não foi vacinado. Desde o início da ação, foram aplicadas 3.542 doses nos estabelecimentos municipais de ensino da capital. Até o momento, 950 escolas já têm datas agendadas para a vacinação.

A capital segue ainda com a aplicação de D1, D2 e DA contra a Covid-19 nos megapostos, drive-thrus e farmácias parceiras, das 8h às 17h, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, das 7h às 19h, para os adultos e adolescentes de 12 a 17 anos.

A vacinação infantil acontece nas UBSs, das 8h às 17h, e nas AMAs/UBSs Integradas, das 8h às 19h.

Mais informações e a lista completa dos postos, pode ser encontrada na página do Vacina Sampa, disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=307599.