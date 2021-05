Vacina pode garantir retomada de aulas presenciais em agosto

Escolas particulares e públicas paulistanas continuam funcionando em esquema de aulas presenciais não obrigatórias. A maioria dos estudantes continua acompanhando aulas online, até porque o máximo permitido por dia é de apenas um terço da capacidade das salas de aula, mas muitos sequer optaram por frequentar a escola nesse revezamento.

Por enquanto, só profissionais da educação com idade superior a 47 anos foram imunizados e, com relação às crianças e adolescentes, abaixo de 18 anos, nem deve haver vacinas em 2021.

Essa semana, em coletiva, o Governo do Estado anunciou que em julho todos os profissionais da educação, a partir de 18 anos, serão vacinados. Isso caso a promessa de envio de doses e previsão de vacinação do Ministério da Saúde se comprovar.

Mas, a vacinação dos professores e outros trabalhadores do setor só acontecerá na segunda quinzena de julho – do dia 21 ao dia 31. Muitas escolas consideram que o ideal seria vacinar os professores já no início do mês de férias, ao menos com a primeira dose, garantindo tempo hábil para que houvesse criação de anticorpos. Estudos mostram que é necessário um período mínimo de 15 dias para a vacina já gerar alguma imunidade.

Novas faixas etárias

Também segue lenta a ampliação da campanha de vacinação conforme faixa etária. De 1 a 20 de julho, a intenção é vacinar pessoas de 55 a 59 anos. Esse público começa a ser vacinado em 1 de julho e a campanha vai até dia 20. O Governo ainda vai confirmar tanto o envio de doses como também o cronograma exato para cada faixa etária nesse público.

No mês de junho, o Governo de São Paulo vai concluir a vacinação de todas as pessoas com comorbidades e com deficiência entre 18 e 59 anos de idade. Não haverá ampliação para outras faixas etárias no próximo mês, portanto. E as pessoas abaixo de 55 anos só devem começar a ser imunizadas em agosto.

De acordo com o Governador João Doria, caso essa projeção se confirme, a vacinação permitirá a retomada das atividades presenciais em sala de aula no segundo semestre. E enfatiza que, para isso, o Estado de São Paulo dependerá da efetividade do envio de quantitativos de vacina pelo Ministério da Saúde.

A vacinação segue lenta em todo o país, com a interrupção de fabricação de doses pela falta de Insumos vindos da China e escassez de doses adquiridas de outros laboratórios internacionais.

Enquanto isso, cerca de 65 mil pessoas continuam se infectando a cada dia e 2.500 óbitos por Covid são registrados também diariamente. E a nova variante indiana do vírus já registra casos em pessoas no Maranhão.