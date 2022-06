Vacina da gripe: agora para todos

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo iniciou na quarta-feira (22), a aplicação da segunda dose adicional (quarta dose) da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 45 anos que tenham recebido a primeira dose adicional (DA1) há pelo menos quatro meses. A população desta faixa etária também pode se vacinar contra a gripe. Na próxima semana, com a chegada de mais doses, deve ser liberada também a vacinação para pessoas acima de 40 anos na capital, como já acontece em outras cidades do Estado e do país.

A Secretaria explicou que a ampliação da segunda dose adicional (DA2) para a população com idade entre 40 a 49 anos, conforme anunciou o Ministério da Saúde, ocorrerá de forma escalonada na capital. Ao todo, 1.020.863 desta faixa etária estão elegíveis para a DA2, sendo cerca de 500 mil entre 45 e 49 anos. A cidade tem doses e insumos suficientes para vacinação dos novos grupos anunciados.

Quinta dose

Para receber a terceira dose adicional (quinta dose), estão aptas pessoas com alto grau de imunossupressão com 50 anos ou mais, com pelo menos quatro meses da DA2.

Até o momento, foram aplicadas 32.459.295 doses de vacina contra a Covid-19 na capital, sendo 11.8006.839 primeiras doses (D1), 11.147.647 segundas doses (D2), 364.343 doses únicas (DUs), 7.489.111 primeiras doses adicionais (DA1) e 1.651.355 segundas doses adicionais (DA2). A cobertura vacinal da população com mais de 18 anos está em 110,4% para D1, em 107% para D2, em 79,5% para DA1 em 65,6% para DA2.

Em adolescentes de 12 a 17 anos, foram aplicadas 980.467 D1, representando uma cobertura vacinal de 116,2%. Também foram aplicadas 884.583 D2, com 104,8% de cobertura, além de 153.220 DA.

Em crianças de 5 a 11 anos foram aplicadas 996.052 D1, representando uma cobertura vacinal de 92%, e 748.452 D2, alcançando 69,1% dos elegíveis. Mais informações e a lista completa dos postos podem ser encontradas na página do Vacina Sampa, disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=307599.

Gripe

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) também iniciou na quarta (22) a imunização contra a gripe para toda a população da capital acima dos seis meses de idade. A SMS recomenda a apresentação de um documento de identificação com foto e da carteirinha de vacinação.

Na capital, até o momento, a cobertura vacinal para a gripe está em 55%. Desde o início da campanha (27 de março), foram aplicadas 1.917.137 doses do imunizante contra o vírus influenza, causador da gripe. A meta de cobertura é de 90%.

De acordo com o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, manter a vacinação contra o vírus influenza atualizada é importante para a saúde de toda a população. “A vacina está disponível para todos os grupos elegíveis e em todas as UBSs. Com o início do inverno, em que o vírus circula com mais intensidade, a vacinação pode ajudar a minimizar os sintomas respiratórios evitando internações.”

A vacina estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas e megapostos da cidade. A população pode consultar a unidade mais próxima por meio da página Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.