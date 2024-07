Vacina da dengue: começa segunda dose

Imunizante estará disponível nas 474 UBSs, de segunda a sexta, das 7h às 19h, e, aos sábados, nas AMAs/UBSs Integradas, no mesmo horário

A Prefeitura de São Paulo começa neste sábado (13) a aplicar a segunda dose (D2) da vacina contra a dengue (Qdenga) em crianças e adolescentes da faixa etária de 10 a 14 anos, que morem ou estudem na capital. A vacinação vai começar pelas AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h, e, a partir de segunda-feira (15), a segunda dose estará disponível também nas 474 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, em todas as regiões da cidade.

O município recebeu 124.216 doses do imunizante do Governo do Estado na manhã desta quinta-feira (11).

Essas vacinas são exclusivas para a segunda dose (D2). Quem ainda não tomou a primeira dose (D1) precisa aguardar novas remessas. A definição do público-alvo é feita pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A divulgação sobre serviços essenciais e de utilidade pública, como são as campanhas de vacinação, segue normalmente nos canais de comunicação da Prefeitura de São Paulo. E para encontrar a unidade de saúde mais próxima de sua residência, a população pode acessar a plataforma “Busca Saúde”, disponível neste link.

A Secretaria Municipal de Saúde realizou mais de 8,6 milhões de ações de combate ao Aedes aegypti em São Paulo neste ano, como visitas casa a casa, vistorias a imóveis, ações de bloqueios de criadouros e nebulizações. Além disso, desde o início de 2024, as atividades foram intensificadas, de domingo a domingo, com o aumento em seis vezes do número de agentes nas ruas, que passou de 2 mil para 12 mil.