Vacina contra gripe já está diponível na cidade

A Prefeitura de São Paulo inicia nesta sexta-feira (28) a Campanha de Vacinação contra a Influenza 2025. Após o recebimento da primeira remessa, com 265.700 doses, a cidade de São Paulo antecipará o início da Campanha de Vacinação anual para os munícipes do público-alvo, conforme recomendação do Ministério da Saúde, cujo calendário nacional prevê o início em 7 de abril. As doses da vacina contra o vírus da gripe estarão disponíveis nas UBSs e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas da rede.

Os grupos prioritários para a imunização incluem idosos 60+, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas. Além de povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores de saúde e da educação; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo; trabalhadores portuários; trabalhadores dos correios, a população e os funcionários do sistema prisional.

A SMS reforça que a vacinação é a maneira mais eficaz de prevenir a influenza.

