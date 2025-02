Vacina contra febre amarela está disponível

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibiliza as doses da vacina contra a febre amarela para crianças a partir dos 9 meses de idade em todas as 479 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital. O imunizante faz parte do calendário infantil de vacinação em duas doses (a primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos) e, a partir dos 5 aos 59 anos, é aplicada em uma única dose, válida durante toda a vida. Para pessoas com mais de 60 anos, deve ser avaliado o risco-benefício da vacinação.

A cobertura vacinal para primeira dose da febre amarela em crianças vem crescendo na cidade de São Paulo nos últimos anos. Em 2022, a cobertura foi de 73,78%, enquanto em 2023 e em 2024 foi de 93,51% e 96,91%, respectivamente.

A vacinação ocorre nas UBSs de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas de segunda a sábado, no mesmo horário.

Vírus voltou a circular

A febre amarela, que em regiões de matas é transmitida pelos mosquitos Haemagogus e Sabethes, teve a notificação de um caso importado na capital, em janeiro. O vírus transmissor voltou a ser detectado no ano 2000 no Estado de São Paulo, com 121 casos da doença registrados em 2018, sendo que, destes, 107 foram casos importados e 14 autóctones. Já em 2019 e 2020, a cidade teve, respectivamente, três e um caso confirmados; entre 2021 e 2024, não foi registrado nenhum caso.

A doença é infecciosa, aguda, de rápida evolução e elevada letalidade nas suas formas mais graves. Seus sintomas podem incluir febre súbita, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo, náuseas, vômitos e fraqueza. A maior parte dos casos incidem entre os meses de dezembro e maio, períodos de calor e chuva.

A SMS alerta sobre a importância de procurar uma unidade de saúde para avaliação e tratamento se a pessoa apresentar sintomas da doença. A população pode encontrar a unidade mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.