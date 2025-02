UPAs do Jabaquara e da Vila Mariana atendimento emergencial aprimorado

As Unidades de Pronto Atendimento do Jabaquara e da Vila Mariana estão entre as onze selecionadas pela Prefeitura para dar início a um projeto que tem por objetivo aprimorar atendimento inicial de pacientes em condições críticas, com a implementação de ações que incentivem o uso de protocolos e intervenções para garantir detecção rápida e manejo adequado de situações clínicas graves.

Para isso, foi firmada uma parceria com duas grandes instituições de saúde para transformar essas 11 UPAs em centros de excelência na prestação desse serviço essencial à população. As unidades passarão por melhorias em quatro frentes: Assistência ao Paciente, Excelência Operacional, Custeio e Lideranças.

“Trata-se de um projeto inovador dentro dos serviços de urgência e emergência da capital, que vem ganhando enorme importância dentro da rede municipal de saúde”, frisa a secretária executiva da Atenção Básica, Especialidade Vigilância em Saúde (Seabevs) da Secretaria Municipal da Saúde, Sandra Sabino.

“Ao final da implantação das melhorias, nossa expectativa é de que as UPAs estejam operando com fluxos mais rápidos para o atendimento inicial e diagnóstico dos pacientes em condições críticas como infarto, AVC e sepse”, pontua Claudia Garcia de Barros, diretora do Escritório de Excelência Einstein. “Além disso, esperamos que a comunidade que utiliza as UPAs como primeira opção esteja bem informada sobre quando procurar assistência nestas unidades de urgência e emergência e quando recorrer aos outros serviços da rede de atenção primária”, finaliza.

O protocolo UPAs em Ação – Transformando as emergências com ciências da melhoria foi lançado na segunda-feira (27) e tem o objetivo de implantar medidas que impactarão na experiência do usuário e na melhoria do cuidado nessas 11 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital até o final de 2025.

Além das UPAs Vila Mariana e Jabaquara, participarão do projeto inicialmente as UPAs City Jaraguá, Pirituba, Perus, Vila Maria, Mooca, Tatuapé, Carrão, Jardim Helena e Sacomã.

O programa envolvendo estas unidades pré-hospitalares fixas 24h será implantado pela Secretaria Executiva da Atenção Básica, Especialidade Vigilância em Saúde (Seabevs) da SMS e conta com o apoio técnico e metodológico do Institute for Healthcare Improvement (IHI) e da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, por meio do Escritório de Excelência Einstein, organizações de referência em melhoria da qualidade, segurança e e eficiência operacional na área da saúde.

Assistência ao paciente

Todas as 11 UPAs passarão por melhorias em quatro frentes: Assistência ao Paciente, Excelência Operacional, Custeio e Lideranças. Na área de Assistência ao Paciente, o objetivo é implementar ações que incentivem o uso de protocolos e bundles (conjunto de intervenções) em urgências e emergências, garantindo a detecção rápida e o manejo adequado de condições clínicas graves. São elas: sepse, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória aguda, dor abdominal e trauma. Adicionalmente, será implantado um protocolo para casos de violência doméstica.

Em Excelência Operacional, o objetivo é melhorar os processos das unidades, focando na jornada do paciente e nos fluxos essenciais para um atendimento mais rápido e eficiente. Busca-se reduzir o tempo de permanência dos pacientes nas UPAs, além de ampliar a capacidade de atendimento nas unidades contempladas pelo projeto.

Na frente Custeio, serão avaliados os custos da assistência prestada ao paciente, de forma a identificar oportunidades de melhoria para a redução de desperdícios, permitindo uma melhor distribuição dos recursos disponíveis, melhor assistência e segurança ao paciente.

Em Liderança, o objetivo é desenvolver habilidades para usar ferramentas e práticas que reforcem a cultura de melhoria contínua nas unidades, além de engajar a equipe para garantir mudanças duradouras. O programa UPA em Ação promoveu a formação de 12 especialistas em ciências da melhoria contínua e até o final de 2025 formará 100 “arquitetos” em qualidade e condução de projetos entre os profissionais de todas as unidades envolvidas.