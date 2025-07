UPA Santo Amaro completa um ano com mais de 252 mil atendimentos médicos

Entregue à população em junho de 2024, as novas instalações da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Amaro – Dr. José Sylvio de Camargo, completa um ano de funcionamento com melhorias tanto estruturais, quanto no atendimento ao público.

Desde a inauguração, a unidade realizou 252.841 atendimentos médicos entre consultas de clínica geral, pediatria, ortopedia, psiquiatria e cirurgia. Além de 20.808 atendimentos odontológicos, 261.846 classificações de risco realizadas por enfermeiros, 49.252 exames de raios-X e 185.807 exames laboratoriais realizados pelo MiniLab, sistema implementado na unidade como parte da modernização do local.

Entre as melhorias realizadas estão a reestruturação da unidade, que inclui a ampliação dos consultórios de psiquiatria e ortopedia, o aumento do número de leitos de observação, a implantação de um sistema de chamado integrado e a implantação do prontuário eletrônico.

“A modernização da unidade reforça nosso compromisso com o acolhimento à população, principalmente na rede de urgência e emergência. Agora conseguimos agilizar ainda mais os atendimentos aos pacientes”, afirmou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Localizada na Rua Promotor Gabriel Nettuzzi Perez, 41, a UPA pertence a Supervisão Técnica de Saúde (STS) Santo Amaro/ Cidade Ademar e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, com atendimento adulto e infantil, oferecendo serviços em clínica médica, pediatria, ortopedia, odontologia e psiquiatria, além de exames laboratoriais e de imagem.

Histórico

O investimento na implantação da unidade neste novo local foi de R$ 5,6 milhões, incluindo custeio próprio, e contemplou obras de adequações das paredes internas, melhorias na fachada e serviços externos de pintura, para proporcionar um ambiente mais adequado e capacitado para atender a população local.

A unidade pertence à Supervisão Técnica de Saúde (STS) Santo Amaro/ Cidade Ademar e tem a gestão da Organização Social Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) e o custo mensal de operação da UPA é de R$ 4,2 milhões.

Avança Saúde SP

A entrega das novas instalações da UPA Santo Amaro faz parte do Programa Avança Saúde SP, considerado o maior programa de saúde pública desenvolvido na cidade de São Paulo para melhorar as condições de acesso e aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).