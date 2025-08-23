Universalização da coleta seletiva completa um ano

No ano passado, o Datafolha realizou uma pesquisa com mais de 2 mil brasileiros para verificar a adesão da população à reciclagem, e os resultados chamaram a atenção. De acordo com o estudo, 42% dos entrevistados disseram não separar os materiais recicláveis do lixo comum porque não têm acesso ao serviço de coleta seletiva em suas cidades. Outros 21% relataram ter preguiça de fazer a separação em seus lares, enquanto 18% afirmaram não ter informações suficientes sobre reciclagem para contribuir nesse sentido.

Considerando que a pesquisa ouviu moradores de 112 municípios de todas as regiões do país, e, infelizmente, muitas cidades brasileiras ainda não contam com a coleta seletiva, faz sentido que 42% dos entrevistados tenham afirmado não separar os materiais porque não têm acesso ao serviço. Em algumas situações, no entanto, as pessoas contam com a coleta seletiva, mas, por desconhecimento, não separam os materiais.

Esse é o caso de São Paulo. Até meados de 2024, nas zonas sul e leste, a maior parte das vias – em torno de 86% – contava com o serviço, que é realizado nos períodos da manhã e noite. No final de agosto do ano passado, porém, a coleta seletiva foi universalizada, ou seja, todas as vias nas 19 subprefeituras atendidas pela Ecourbis, nas zonas sul e leste, passaram a contar com o serviço.

O engajamento da população na separação de materiais recicláveis para a coleta seletiva é importante tanto do ponto de vista ambiental, pois reduz a necessidade de extrair mais recursos naturais para fabricar novos produtos, quanto social, aí pelo fato de que milhares de famílias tiram o sustento da venda de materiais recicláveis. Vale muito a pena, portanto, que as pessoas compartilhem informações sobre a universalização do serviço, seja com familiares, amigos ou vizinhos.

Para conferir o dia e horário que a coleta seletiva é realizada em seu endereço, se você mora em um bairro das zonas sul ou leste atendido pela Ecourbis, basta entrar no site da Concessionária – www.ecourbis.com.br – e procurar a página “Horário de Coleta”. Lá, é só digitar o endereço ou o CEP e a ferramenta informará o dia e horário que o serviço é realizado.

Mas, se você ou algum conhecido tem preguiça de separar os resíduos recicláveis do lixo comum, como foi informado por 21% dos entrevistados pelo Datafolha, é preciso ter em mente que esse “trabalho” – se é que pode ser chamado dessa forma – é bem simples e não exige grandes esforços. Basta colocar todas as embalagens de plástico, papelão, vidro ou metal em um saco; e o restante do lixo doméstico, como papel higiênico, restos de alimentos, sujeira varrida do quintal ou de dentro da casa, em outro saco. Aí, é só conferir o dia e horário que cada um dos serviços é realizado em sua casa e colocar o saco na calçada no dia e horário corretos.

Na maior parte dos bairros atendidos pela Ecourbis, a coleta seletiva é realizada uma vez por semana, em vez de três, como ocorre com a coleta de lixo comum. Por conta disso, há quem fique preocupado que o saco com as embalagens para a coleta seletiva fique cheirando mal. Para garantir que isso não ocorra, basta limpar as embalagens de alimentos, como potes de iogurte, latas de ervilha etc. A limpeza pode ser feita enquanto a louça é lavada.

Contribuir para um planeta melhor e ainda ajudar outras pessoas é bem fácil. Basta começar.