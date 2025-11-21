Unifesp promoverá Semana do Doador de Sangue na Vila Clementino

Entre os dias 24 e 30 de novembro, o Hemocentro da Unifesp realiza a Semana Nacional do(a) Doador(a) de Sangue, com destaque para o dia 25, data em que é celebrado o Dia Nacional do(a) Doador(a) de Sangue. A ação visa agradecer aos(às) doadores(as) pela contribuição essencial à vida de milhares de pacientes e sensibilizar a população sobre a importância da doação regular, especialmente no período que antecede as férias e festas de fim de ano, época em que os estoques tendem a diminuir.

Durante a semana, o Hemocentro terá uma programação especial para homenagear os(as) doadores(as), com lanches diferenciados, lembranças e brindes simbólicos. O sangue coletado é utilizado em tratamentos e cirurgias de alta complexidade, beneficiando pacientes hematológicos, oncológicos, transplantados, vítimas de acidentes e pessoas em estado crítico que dependem de transfusões.

“O sangue é insubstituível. Apesar de todos os avanços científicos e tecnológicos, ainda não existe nada que o substitua plenamente”, explica Fabiana Ghaname, médica responsável pela coleta do Hemocentro da Unifesp. “Cada doação representa a diferença entre a vida e a morte para muitos(as) pacientes. É um gesto simples, mas de um impacto imensurável”.

Hemocentro em números

Atualmente, o Hemocentro da Unifesp realiza cerca de 2.400 doações por mês, somando aproximadamente 29 mil coletas anuais em seus postos de coleta, no Hospital São Paulo, Hospital Pirajussara, Hospital Estadual de Diadema e Hospital Geral de Guarulhos. Para atender com segurança a demanda transfusional dos hospitais conveniados, o ideal seria alcançar 3.500 doações mensais. Ao todo, cerca de 10 mil pacientes do SUS são beneficiados(as) mensalmente com os hemocomponentes coletados pela Unifesp. As principais áreas dependentes das transfusões incluem Onco-Hematologia, Transplantes, Cirurgias Cardíacas, Vasculares, Neurológicas e Gastrointestinais.

Serviço: Semana Nacional do (a) Doador(a) de Sangue 2025. Data: de 24 a 30 de novembro. Dia Nacional do(a) Doador(a) de Sangue: 25 de novembro. Local: Hemocentro da Unifesp – Hospital São Paulo (Rua Dr. Diogo de Faria, 824 – Vila Clementino) – a uma quadra do Metrô Hospital São Paulo (Linha Lilás). Estacionamento gratuito. Horário: Segunda a sexta, das 8h às 17h30; sábado, das 8h às 12h. WhatsApp: (11) 99535-7565. Tel: (11) 5576-4240 ramal: 2797 ou opção 1. Para mais informações, acesse: hemocentro.unifesp.br. Instagram: @hemocentrounifesp. E-mail: hemocentrounifesp@huhsp.org.brgratuito