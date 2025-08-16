Unifesp e SPDM assinam cooperação por cinco anos

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) assinaram, no dia 12/08, o novo acordo de cooperação, formalizando a vigência para o período de 2025 a 2030. A assinatura ocorreu em uma solenidade realizada no Anfiteatro do Hospital São Paulo.

Durante a solenidade, as autoridades ressaltaram que a assinatura representa a consolidação de um processo construído coletivamente, com base no diálogo e na transparência, e que visa fortalecer a integração entre ensino, pesquisa, extensão, inovação e assistência no âmbito do hospital universitário.

O documento já havia sido aprovado pelo Conselho Universitário (Consu/Unifesp) e pela diretoria da SPDM, que reconheceram a importância estratégica da renovação da parceria para a manutenção e aprimoramento das atividades desenvolvidas entre Unifesp e Hospital São Paulo.

O Consu/Unifesp aprovou o documento final do acordo de cooperação entre a instituição e a SPDM para amparar a parceria que garante o Hospital São Paulo como o Hospital Universitário da Unifesp, bem como o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação. O documento foi aprovado por 64 votos favoráveis, 3 contrários e 7 abstenções. O acordo de cooperação entre a Unifesp e SPDM existe desde 2009 e é renovado a cada cinco anos, conforme preconiza a legislação federal.

Antes da votação no Consu, o assessor de Relações Institucionais do Gabinete da Reitoria, Daniel Carvalho, fez uma apresentação do histórico das ações relacionadas à discussão do novo acordo.

Durante a reunião, a reitora da Unifesp e presidente do Consu/Unifesp, Raiane Assumpção, enalteceu a atuação do grupo de trabalho designado para elaborar estratégias que permearam as discussões ao longo dos últimos meses, que culminaram na aprovação do acordo de cooperação.

"A aprovação do novo acordo de cooperação com a SPDM representa um marco importante para a Unifesp. Trata-se de um compromisso institucional firmado a partir de um processo amplo, transparente e participativo, que envolveu diversos segmentos da nossa comunidade universitária. O grupo de trabalho e os seminários realizados ao longo de um ano possibilitaram a escuta qualificada e o amadurecimento coletivo da proposta, reafirmando nosso compromisso com a excelência acadêmica, com a qualidade do cuidado à saúde e com a função pública do Hospital São Paulo enquanto hospital universitário. A renovação do acordo até 2030 nos desafia a seguir avançando na consolidação de uma parceria que respeite a autonomia universitária e fortaleça o caráter público da formação, da pesquisa e da assistência em saúde", comentou.

Fonte: José Luiz Guerra/Unifesp