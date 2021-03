Unifesp busca patrocínio para Centro de Oncologia

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) está convidando possíveis patrocinadores para apoiar os estudos de viabilidade e estruturação do modelo de gestão e prestação de serviço público do Centro de Atenção Integral em Oncologia e do Centro de Longevidade da instituição, aprovados no Plano Diretor de Infraestrutura do Campus São Paulo. Os editais completos estão disponíveis em bit.ly/3rp5CFK.

“Ambos pretendem ser centros de referência em ensino, assistência e inovação nas suas respectivas áreas, as quais constituem temas de saúde pública e de pesquisa dos mais relevantes no mundo, dado o envelhecimento da população. Os patrocinadores apoiarão a contratação dos estudos para licitação futura da construção e gestão dos empreendimentos, com parcerias públicas e privadas, sempre garantindo o interesse público, a autonomia universitária e o atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS)”, explica o pró-reitor de Planejamento da Unifesp, Pedro Arantes.

A chamada de patrocínio está aberta a interessados até o dia 16 de março de 2021, e dentre as contrapartidas aprovadas pelo Conselho Universitário (Consu) estão a citação e/ou aplicação da marca do patrocinador em notícias, no material de divulgação dos estudos, nas audiências e sessões públicas e em placas no campus e no edifício inaugurado.

Áreas de atuação

O Centro de Atenção Integral em Oncologia atuará de forma multiprofissional por meio das pesquisas em câncer, atuação clínica e cirúrgica no câncer, diagnóstico, cuidados paliativos e interdisciplinaridade no atendimento. Já o Centro de Longevidade contribuirá decisivamente para o sucesso do projeto Bairro Amigo do Idoso na Vila Clementino, em parceria com a Subprefeitura de Vila Mariana, atuando nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e cultura, assistência e inovação.

Fonte: Unifesp