Unidades Santo Amaro e Paulista do Sesc têm exposições abertas ao público

O Sesc anunciou a retomada de atividades presenciais, em algumas de suas unidades. A partir de 11 de maio, o Sesc recebe públicos agendados em dez exposições nas unidades da capital (Avenida Paulista, 24 de Maio, Consolação, Santana e Santo Amaro), da Grande São Paulo (Osasco, Santo André) e do interior (Jundiaí, Piracicaba e Taubaté).

O público pode visitar as exposições de forma gratuita e presencial mediante agendamento prévio online através da página de cada unidade no Portal do Sesc São Paulo ou em sescsp.org.br/ exposicoes .

Para assegurar o distanciamento recomendado entre os visitantes, as vagas para as sessões são limitadas e variam conforme a unidade, sempre respeitando o limite de até cinco pessoas a cada 100 m2e a ocupação de, no máximo, 25% da capacidade de cada local. O uso de máscara é obrigatório durante todo período de permanência na unidade.

Além da retomada de visitas presenciais agendadas às exposições, o Sesc São Paulo oferece também, na plataforma Sesc Digital, a possibilidade de acesso, de forma online, a diversos conteúdos das mostras exibidas nas unidades da instituição. São materiais criados com o objetivo de complementar a experiência dessas exposições. A plataforma é regularmente abastecida com conteúdos inéditos. O público pode acessar vídeos-passeio, entrevistas com artistas e curadores, séries, reproduções de obras, catálogos e publicações educativas tanto de exposições que estavam em cartaz nos últimos meses – e cujo acesso teve alcance restrito, em função das medidas de combate à Covid-19 – quanto de mostras realizadas em outros anos.

Na região centro sul da capital, destaque para a programação das unidades Avenida Paulista e Santo Amaro.

Sesc Avenida Paulista

Oficina Molina – Palatnik

Dois artistas conectados pelo apreço ao lúdico e pelo prazer da invenção – assim são Abraham Palatnik (1928-2020) e Mestre Molina (1917-1998), nomes emblemáticos da história da arte brasileira que integram o Acervo Sesc de Arte. Um diálogo entre suas produções artísticas é exibido ao público na mostra Oficina Molina – Palatnik, em cartaz até 29 de maio no Sesc Avenida Paulista.

Neste encontro, o diálogo poético entre as obras de diferentes épocas da trajetória de Palatnik e Molina evidencia que a ação de um objeto no espaço e no tempo, o movimento, é matéria plástica de inegável qualidade sensível. Ambos compartilham ainda de um mesmo período histórico, embora sejam lidos em diferentes chaves estéticas: o popular e o erudito.

Período expositivo: até 29 de maio de 2021.

A unidade fica na Avenida Paulista, 119 – perto da estação Brigadeiro do metrô – mas é necessário agendar a visita pelo site sescsp.org.br/exposicoes.

Sesc Santo Amaro

Trabalhadores Ilustrados

O trabalho ocupa um espaço na vida das pessoas que, por vezes, se confunde com a própria noção de identidade. A partir desta premissa, a mostra apresenta ilustrações – especialmente a partir da produção literária brasileira de meados do século 20 – focando em obras nas quais os personagens têm suas trajetórias de algum modo relacionadas a seus trabalhos.

Período expositivo: até 26 de julho de 2021.

A unidade fica na Avenida Amador Bueno, 505, próximo à estação Largo 13 do metrô (linha Lilás). – mas é necessário agendar a visita pelo site sescsp.org.br/

exposicoes.