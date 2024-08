Unidades de saúde locais oferecem tratamento contra o tabagismo

A partir de agora, a Secretaria de Estado da Saúde vai facilitar a vida de quem tem o hábito do tabagismo e deseja parar de fumar, por meio de um novo recurso incorporado ao aplicativo e site do Poupatempo.

O quiz “Minha Vida sem Nicotina”, Programa Estadual de Controle do Tabagismo, está disponível para celulares Android e IOS. O fumante consegue realizar um teste para avaliar o nível de dependência à nicotina, medido pelo Teste de Fagerström.

Com base no resultado, o programa indica a rede de tratamento mais próxima para todos os usuários de tabaco ou qualquer outra forma de substância com nicotina, incluindo, cigarrilhas, charutos, fumo mascado, narguilé e os cigarros eletrônicos.

“O programa é uma ampliação do projeto em Saúde Digital que visa a otimizar o acesso e as informações dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), sobretudo, para uma causa que requer extrema atenção e conscientização dos malefícios, como o tabagismo”, ressalta Maria Cristina Balestrin, coordenadora de Saúde Digital da SES.

Somente no estado de São Paulo, no período de janeiro de 2023 a junho deste ano, foram registradas 9.815 internações via SUS por câncer dos brônquios e pulmões e 4.002 por câncer de laringe, umas das doenças relacionadas ao tabagismo, juntamente com os cânceres de lábio, faringe e esôfago.

Celebrado em 29 de agosto, o Dia Nacional de Combate ao Fumo alerta a população para os riscos do tabagismo, doença considerada a principal causa de mortes evitáveis no mundo e associada a 85% dos casos de câncer de pulmão no país, conforme os dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Para além dos riscos de cânceres, complicações cardiovasculares e problemas respiratórios, o tabagismo também afeta quem está exposto à fumaça. São os chamados fumantes passivos, que ao inalar as substâncias presentes no tabaco podem sofrer com o aumento de tosses, infecções, alergias, irritações nos olhos e dores de cabeça.

Na região, há vários serviços de saúde especializados e direcionados a quem quer parar de fumar, indicados pelo Poupatempo. Confira algumas sugestões ou acesse aqui:

– Ubs Indianopolis Sigmund Freud: Av. Indianópolis, 650 – Moema. Tel (11) 5054-2851

– Ubs Parque Imperial Manoel Antonio Da Silva Saragoça: R. Maj. Freire, 510 – Vila Monte Alegre, Telefone: (11) 5594-1532

– Caps Ad Ii V Mariana – Av. Ceci, 2101- Planalto Paulista – (11) 2275-3432

– Ubs Miltom Santos: Av: Ceci, 2.249 – Planalto Paulista – (11) 5581-0426

– Caism Dr David Capistrano Da Costa Filho Da Agua Funda – Avenida Miguel Stefano, 3030 – Água Funda (11) 5077-7821

– Ubs Agua Funda- R. Rosa Morales, 91 – Água Funda. Telefone: (11) 5058-5007

– Ubs Jardim Aeroporto – Massaki Udihara – Rua Viaza, 45 – Campo Belo, Telefone: (11) 5542-9672

Unifesp

Outra oportunidade para quem quer parar de fumar e mora na região próxima à Vila Mariana é o Núcleo de Prevenção e Cessação do Tabagismo (PrevFumo), que existe desde 1988, criado pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp e pelo Hospital São Paulo, com a finalidade de auxiliar fumantes que desejam parar de fumar. A equipe do PrevFumo é composta por médicos pneumologistas, psicólogos, fisioterapeutas e enfermeiros. A cada dois meses, há disponibilidade de horário para dez novos grupos. Todos os pacientes realizam teste de função pulmonar (espirometria).

O tratamento é gratuito e não farmacológico, com uso de técnicas cognitivo-comportamentais

Os interessados em participar do programa devem agendar um horário para avaliação individual e realização de teste de função pulmonar, pelos telefones (11) 5572-4301 ou (11) 5576-4848 (ramal 17004). O Ambulatório está localizado na Rua Botucatu, n.º 989 – Vila Clementino, na Unidade de Reabilitação.